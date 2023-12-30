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Doğu Perinçek Suudilere Destek Verdi: Özdağ'dan Tepki Gecikmedi

Doğu Perinçek Suudilere Destek Verdi: Özdağ'dan Tepki Gecikmedi

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 14:07

Suudi Arabistan'da yaşanan skandal olay ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Suudi Arabistan'da Filistin dayanışması yapılmalıydı.' yorumunu yapınca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Perinçek'e tepki geldi. Özdağ, 'Doğu Perinçek, mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus.' ifadelerini kullandı.

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Suudi yetkililerin Galatasaray- Fenerbahçe takımları arasında gerçekleşecek Süper Kupa maçında Atatürk posterlerine ve pankartlarına izin vermemesi üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılarak yurda geri dönmüştü.

Suudi yetkililerin Galatasaray- Fenerbahçe takımları arasında gerçekleşecek Süper Kupa maçında Atatürk posterlerine ve pankartlarına izin vermemesi üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılarak yurda geri dönmüştü.

Türk kamuoyunda gündem olan hadiseye Doğu Perinçek'ten de yorum geldi.

Türk kamuoyunda gündem olan hadiseye Doğu Perinçek'ten de yorum geldi.

Perinçek, Suudilerle birlik olunması gerekirdi mesajı vererek şunları söyledi: "Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi."

Perinçek, Suudilerle birlik olunması gerekirdi mesajı vererek şunları söyledi: "Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Doğu Perinçek'in paylaşımına tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Doğu Perinçek'in paylaşımına tepki gösterdi.

Özdağ: "Doğu Perinçek, mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus. Suudi Arabistan Aramco ile ne Filistin dayanışması. Recep abine destek için ne yapacağını şaşırdın. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray senden Atatürkçülük dersi almaz."

Özdağ: "Doğu Perinçek, mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus. Suudi Arabistan Aramco ile ne Filistin dayanışması. Recep abine destek için ne yapacağını şaşırdın. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray senden Atatürkçülük dersi almaz."
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İşte Ümit Özdağ'ın Doğu Perinçek'e tepki gösterdiği paylaşımı:

Doğu Perinçek'in Ümit Özdağ'dan tepki alan paylaşımı:

Doğu Perinçek, Suudi Arabistan'ın Atatürk poster ve pankartlarına izin vermemesine ise tepki göstermeyerek Suudi yetkilileri haklı gördüğünü şu sözleriyle ifade etti: "Her ülkenin egemenliği var. Her ülkenin hukuku var. Suudi Arabistan'da maç yapmayı kabul ettiğinize göre, o ülkenin egemenliğine ve hukukuna saygı göstereceksiniz. ABD ve İsrail'in dolduruşuna gelmeyeceksiniz."

Doğu Perinçek, Suudi Arabistan'ın Atatürk poster ve pankartlarına izin vermemesine ise tepki göstermeyerek Suudi yetkilileri haklı gördüğünü şu sözleriyle ifade etti: "Her ülkenin egemenliği var. Her ülkenin hukuku var. Suudi Arabistan'da maç yapmayı kabul ettiğinize göre, o ülkenin egemenliğine ve hukukuna saygı göstereceksiniz. ABD ve İsrail'in dolduruşuna gelmeyeceksiniz."

Doğu Perinçek'in skandal olayın ardından yaptığı diğer paylaşımları ise şu şekilde:

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Doğu Perinçek'in X'te yaptığı paylaşımlarına aldığı yanıtlardan bazıları:

Doğu Perinçek'in X'te yaptığı paylaşımlarına aldığı yanıtlardan bazıları:
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