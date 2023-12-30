Doğu Perinçek Suudilere Destek Verdi: Özdağ'dan Tepki Gecikmedi
Doğu Perinçek Suudilere Destek Verdi: Özdağ'dan Tepki Gecikmedi
Suudi Arabistan'da yaşanan skandal olay ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Suudi Arabistan'da Filistin dayanışması yapılmalıydı.' yorumunu yapınca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Perinçek'e tepki geldi. Özdağ, 'Doğu Perinçek, mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus.' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suudi yetkililerin Galatasaray- Fenerbahçe takımları arasında gerçekleşecek Süper Kupa maçında Atatürk posterlerine ve pankartlarına izin vermemesi üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılarak yurda geri dönmüştü.
Türk kamuoyunda gündem olan hadiseye Doğu Perinçek'ten de yorum geldi.
Perinçek, Suudilerle birlik olunması gerekirdi mesajı vererek şunları söyledi: "Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi."
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Doğu Perinçek'in paylaşımına tepki gösterdi.
Özdağ: "Doğu Perinçek, mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus. Suudi Arabistan Aramco ile ne Filistin dayanışması. Recep abine destek için ne yapacağını şaşırdın. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray senden Atatürkçülük dersi almaz."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğu Perinçek, Suudi Arabistan'ın Atatürk poster ve pankartlarına izin vermemesine ise tepki göstermeyerek Suudi yetkilileri haklı gördüğünü şu sözleriyle ifade etti: "Her ülkenin egemenliği var. Her ülkenin hukuku var. Suudi Arabistan'da maç yapmayı kabul ettiğinize göre, o ülkenin egemenliğine ve hukukuna saygı göstereceksiniz. ABD ve İsrail'in dolduruşuna gelmeyeceksiniz."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğu Perinçek'in X'te yaptığı paylaşımlarına aldığı yanıtlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda