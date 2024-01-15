Doğu Demirkol'un Galaya Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u Çağırması Sonucu Yaşananlar Herkesi Güldürdü

Doğu Demirkol Ölümlü Dünya 2'nin vizyona girmesinin hemen ardından Yaşam Koçu filmini duyurmuştu. Doğu Demirkol çekimleri tamamlanıp vizyona giren filmin galasına şimdilerde küs olan Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u çağırmış. Ancak bu iki büyük yönetmenin davet edilmesiyle hiç de beklemediği bir şey yaşamış.