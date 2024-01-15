Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Doğu Demirkol'un Galaya Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u Çağırması Sonucu Yaşananlar Herkesi Güldürdü

Doğu Demirkol'un Galaya Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u Çağırması Sonucu Yaşananlar Herkesi Güldürdü

film
themyscira - Misafir Editör
15.01.2024 - 21:21

Doğu Demirkol Ölümlü Dünya 2'nin vizyona girmesinin hemen ardından Yaşam Koçu filmini duyurmuştu. Doğu Demirkol çekimleri tamamlanıp vizyona giren filmin galasına şimdilerde küs olan Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u çağırmış. Ancak bu iki büyük yönetmenin davet edilmesiyle hiç de beklemediği bir şey yaşamış.

Kaynak: https://twitter.com/filmdenkare/statu...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Doğu Demirkol son yılların en beğenilen komedyenlerinden biri.

Doğu Demirkol son yılların en beğenilen komedyenlerinden biri.

Rol aldığı tüm yapımlar merakla bekleniyor ve kahkahayla izleniyor.

Rol aldığı tüm yapımlar merakla bekleniyor ve kahkahayla izleniyor.

Ölümlü Dünya, Bayi Toplantısı, Doğu, Ölümlü Dünya 2 en sevilen yapımlarından.

Ölümlü Dünya 2'nin vizyona girmesinin hemen ardından, senaryosunu kaleme aldığı ve rol aldığı Yaşam Koçu filmini duyurmuştu.

Ölümlü Dünya 2'nin vizyona girmesinin hemen ardından, senaryosunu kaleme aldığı ve rol aldığı Yaşam Koçu filmini duyurmuştu.

Filmde kendisini bir anda ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulan Cafer'i canlandıran Doğu Demirkol'a Yağmur Tanrısevsin, Hakan Meriçliler ve Bülent Çolak eşlik ediyor.

Filmde kendisini bir anda ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulan Cafer'i canlandıran Doğu Demirkol'a Yağmur Tanrısevsin, Hakan Meriçliler ve Bülent Çolak eşlik ediyor.

9 Ocak'ta galası yapılan Yaşam Koçu filmi için Doğu Demirkol güldüren açıklamalarda bulundu.

9 Ocak'ta galası yapılan Yaşam Koçu filmi için Doğu Demirkol güldüren açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Demirkol, ""Yaşam Koçu filmimin galasına Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ı çağırdım. İkisinden biri gelmez diye düşündüm. İkisi de gelmedi." dedi.

Demirkol, ""Yaşam Koçu filmimin galasına Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ı çağırdım. İkisinden biri gelmez diye düşündüm. İkisi de gelmedi." dedi.

Son dönemde yaşadıkları küslükle gündemden düşmeyen yönetmenler, bu kez de Doğu Demirkol aracılığıyla dillere düştüler.

Son dönemde yaşadıkları küslükle gündemden düşmeyen yönetmenler, bu kez de Doğu Demirkol aracılığıyla dillere düştüler.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz galaya gelmemelerini nasıl değerlendirdiniz? Yorumlarda buluşalım!

Siz galaya gelmemelerini nasıl değerlendirdiniz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Ölümlü dünya1-2 bayi toplantısı doğu olduğu için izlenen yapımlar mıymış ? Yok yahu 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️