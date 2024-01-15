Doğu Demirkol'un Galaya Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u Çağırması Sonucu Yaşananlar Herkesi Güldürdü
Doğu Demirkol'un Galaya Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u Çağırması Sonucu Yaşananlar Herkesi Güldürdü
Kaynak: https://twitter.com/filmdenkare/statu...
Doğu Demirkol Ölümlü Dünya 2'nin vizyona girmesinin hemen ardından Yaşam Koçu filmini duyurmuştu. Doğu Demirkol çekimleri tamamlanıp vizyona giren filmin galasına şimdilerde küs olan Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'u çağırmış. Ancak bu iki büyük yönetmenin davet edilmesiyle hiç de beklemediği bir şey yaşamış.
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Doğu Demirkol son yılların en beğenilen komedyenlerinden biri.
Rol aldığı tüm yapımlar merakla bekleniyor ve kahkahayla izleniyor.
Ölümlü Dünya 2'nin vizyona girmesinin hemen ardından, senaryosunu kaleme aldığı ve rol aldığı Yaşam Koçu filmini duyurmuştu.
Filmde kendisini bir anda ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulan Cafer'i canlandıran Doğu Demirkol'a Yağmur Tanrısevsin, Hakan Meriçliler ve Bülent Çolak eşlik ediyor.
9 Ocak'ta galası yapılan Yaşam Koçu filmi için Doğu Demirkol güldüren açıklamalarda bulundu.
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Demirkol, ""Yaşam Koçu filmimin galasına Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ı çağırdım. İkisinden biri gelmez diye düşündüm. İkisi de gelmedi." dedi.
Son dönemde yaşadıkları küslükle gündemden düşmeyen yönetmenler, bu kez de Doğu Demirkol aracılığıyla dillere düştüler.
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Ölümlü dünya1-2 bayi toplantısı doğu olduğu için izlenen yapımlar mıymış ? Yok yahu 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️