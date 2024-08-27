Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Doğanın İçinde Dinlenmelik Şarkılar: Kamp ve Piknik İçin 18 Huzur Veren Parça

etiket Doğanın İçinde Dinlenmelik Şarkılar: Kamp ve Piknik İçin 18 Huzur Veren Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 00:34

Doğayla iç içe bir gün geçirmek, kamp yapmak veya piknik keyfi yaşamak isteyenler için, ortamı daha da huzurlu hale getirecek müzikler olmazsa olmazdır. Yeşilin tonlarına, kuş cıvıltılarına ve temiz havaya eşlik eden doğru şarkılarla anın tadını çıkarabilirsiniz. 

İşte, doğanın kollarında dinlenirken size eşlik edecek, ruhunuzu dinlendirecek harika şarkılar!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

18. Kıraç - Çayır Çimen Geze Geze

17. No Land - Niyə Bələ Uzundur Bu Yollar

16. Barış Manço - Dağlar Dağlar

15. Feridün Düzağaç - Düşler Sokağı

14. Kamuran Akkor - Reyhan

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

13. Moddi - Smoke

12. Mansionair - Hold Me Down

11. Idir - A Vava Inouva

10. Karsu - Vuslat

9. Nena Venetsanou & Kostas Grigoreas - Lilith

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8. Arhai - Jasmine

7. Alexandre de faria - Marusia

6. Dil Tengî - Bir Ağaç Olsam

5. Pomme - Soleil Soleil

4. Levan Polkka - Medieval

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3. Mazhar Alanson - Ah Bu Ben

2. Pinhani - Sakinleştim

1. Birsen Tezer - Sanki Rüya

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın