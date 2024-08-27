Doğanın İçinde Dinlenmelik Şarkılar: Kamp ve Piknik İçin 18 Huzur Veren Parça
Doğanın İçinde Dinlenmelik Şarkılar: Kamp ve Piknik İçin 18 Huzur Veren Parça
Doğayla iç içe bir gün geçirmek, kamp yapmak veya piknik keyfi yaşamak isteyenler için, ortamı daha da huzurlu hale getirecek müzikler olmazsa olmazdır. Yeşilin tonlarına, kuş cıvıltılarına ve temiz havaya eşlik eden doğru şarkılarla anın tadını çıkarabilirsiniz.
İşte, doğanın kollarında dinlenirken size eşlik edecek, ruhunuzu dinlendirecek harika şarkılar!
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18. Kıraç - Çayır Çimen Geze Geze
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17. No Land - Niyə Bələ Uzundur Bu Yollar
16. Barış Manço - Dağlar Dağlar
15. Feridün Düzağaç - Düşler Sokağı
14. Kamuran Akkor - Reyhan
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13. Moddi - Smoke
12. Mansionair - Hold Me Down
11. Idir - A Vava Inouva
10. Karsu - Vuslat
9. Nena Venetsanou & Kostas Grigoreas - Lilith
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8. Arhai - Jasmine
7. Alexandre de faria - Marusia
6. Dil Tengî - Bir Ağaç Olsam
5. Pomme - Soleil Soleil
4. Levan Polkka - Medieval
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