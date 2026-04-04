Doğal Gazda Kademeli Tarifeye Geçiliyor: Doğal Gaz Kademeli Tarife Nedir, Nasıl Olacak?

Doğal gazda devlet desteğinin azaldığı kademeli fiyat tarifesine geçildi. Yeni uygulamayla birlikte, ortalama üstü tüketenler daha fazla fatura ödeyecek. Toplamda 2 milyon 800 bin abonenin faturasında değişiklik olması bekleniyor. Uygulama kapsamında her il için belirlenen tüketim limitine kadar daha yüksek, bu limitin aşılması halinde ise daha düşük oranlı destek sağlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni düzenlemeyle konut abonelerinin yaklaşık yüzde 12'sinin uygulamadan etkileneceği öngörülüyor. Anadolu Ajansı, aynı zamanda doğal gaz düzenlemesiyle ilgili merak edilenleri cevapladı:

Doğal gazda kademeli tarife, her bir il için aylık bazda belirlenen ortalama tüketim limitine kadarki doğal gaz tüketim miktarları için halihazırda uygulanan destek uygulamasının devam edeceği, belirlenen tüketim limitinin aşılması durumunda ise daha düşük oranda destekleme yapılacağı bir uygulamadır.