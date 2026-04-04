Doğal Gazda Kademeli Tarifeye Geçiliyor: Doğal Gaz Kademeli Tarife Nedir, Nasıl Olacak?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 15:23

Doğal gazda devlet desteğinin azaldığı kademeli fiyat tarifesine geçildi. Bu kararla, doğal gazı ortalama üstü tüketenler daha fazla fatura ödeyecek. Ancak tüketimin nasıl hesaplanacağı merak konusu oldu. Uygulama kapsamında iller için belirlenen tüketim limitleri de farklılaşıyor.

İşte AA muhabirlerinin derlediği bilgilerle 'doğal gazda kademeli tarife' dönemi detayları

Reklam

Doğa lgazda kademeli tarife nedir?

Doğal gazda devlet desteğinin azaldığı kademeli fiyat tarifesine geçildi. Yeni uygulamayla birlikte, ortalama üstü tüketenler daha fazla fatura ödeyecek. Toplamda 2 milyon 800 bin abonenin faturasında değişiklik olması bekleniyor. Uygulama kapsamında her il için belirlenen tüketim limitine kadar daha yüksek, bu limitin aşılması halinde ise daha düşük oranlı destek sağlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni düzenlemeyle konut abonelerinin yaklaşık yüzde 12'sinin uygulamadan etkileneceği öngörülüyor. Anadolu Ajansı, aynı zamanda doğal gaz düzenlemesiyle ilgili merak edilenleri cevapladı:

Doğal gazda kademeli tarife, her bir il için aylık bazda belirlenen ortalama tüketim limitine kadarki doğal gaz tüketim miktarları için halihazırda uygulanan destek uygulamasının devam edeceği, belirlenen tüketim limitinin aşılması durumunda ise daha düşük oranda destekleme yapılacağı bir uygulamadır.

İşte doğal gaz kademeli uygulama hakkında merak edilenler!

Kademeli doğal gaz uygulamasındaki kriterler neler?

Konutlarda kademeli fiyat uygulamasında, il ve ay bazlı olarak son 5 yılın doğal gaz tüketim miktarları esas alınarak abone başına aylık tüketim ortalamaları belirlenecek.

Ardından her il için aylık tüketim ortalamalarının yüzde 75 fazlası olacak şekilde aylık tüketim limitleri belirlenecek ve fiili tüketimin belirlenen aylık tüketim limitinin altında kalması durumunda, tüketime devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyat uygulanacak.

Fiili tüketimin belirlenen aylık limitin üzerinde olması durumunda ise tüketimin tamamına devlet desteğinin daha az olduğu fiyat uygulanacak.

Merkezi sistemle ısınan sitelerde uygulama nasıl olacak?

Merkezi sistemle ısınan sitelerde aylık toplam tüketim hane sayısına bölünecek. Ortaya çıkan tüketim, ilin o ayki ortalama tüketiminin yüzde 75 üzerinde ise hanelere devlet desteğinin daha az olduğu tarife uygulanacak.

Yeni düzenleme ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Yeni uygulama, nisan itibarıyla devreye girdi.

Uygulamadan istisna olacak bir kesim var mı?

Şehit yakınları ve muharip/malul gaziler ile ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları, kademeli konut fiyatı uygulamasından muaf tutulacak.

Limitin üstünde tüketim yapan bir abone, tekrar devlet desteğinin tamamından nasıl faydalanacak?

Herhangi bir ayda aylık tüketim limitinin üzerinde doğal gaz kullanarak devlet desteğinin daha düşük olduğu fiyatın uygulandığı bir abonenin, takip eden ayda doğal gaz tüketimi belirlenen limitin altına düşerse devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyattan yararlanabilecek.

Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Reklam
