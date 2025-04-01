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Doğa Canlanırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Doğa Canlanırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 15:01

Kendisini müziğe adayanların sık ziyaret ettiği listelerden biri olan Billboard Hot 100, uğrak mekanımız haline geldi. Her yer yeşerirken, havalar güzelleşirken ve herkes hayat dolu olmaya başlarken listede neler dönüyor?

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Kendrick Lamar - luther

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Kendrick Lamar - Not Like Us

Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay - TV Off

Shaboozey - A Bar Song

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ROSÉ & Bruno Mars - APT.

Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan - Pink Pony Club

Teddy Swims - Lose Control

Drake - Nokia

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Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋

Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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