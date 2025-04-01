Doğa Canlanırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Doğa Canlanırken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Kendisini müziğe adayanların sık ziyaret ettiği listelerden biri olan Billboard Hot 100, uğrak mekanımız haline geldi. Her yer yeşerirken, havalar güzelleşirken ve herkes hayat dolu olmaya başlarken listede neler dönüyor?
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Kendrick Lamar - luther
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Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
Kendrick Lamar - Not Like Us
Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay - TV Off
Shaboozey - A Bar Song
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ROSÉ & Bruno Mars - APT.
Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
Chappell Roan - Pink Pony Club
Teddy Swims - Lose Control
Drake - Nokia
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Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋
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