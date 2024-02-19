Doctor Who'nun Yıldızı David Tennant'tan Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüşmesine İlişkin Şok İtiraf!

David Tennant, 'Good Omens' dizisindeki rol arkadaşı Michael Sheen ile gerçekleştirdikleri öpüşme sahnesini oldukça eğlenceli bulduklarını ancak bu durumun setteki diğer ekip üyeleri için biraz tuhaflık yarattığını dile getirdi. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1