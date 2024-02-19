Doctor Who'nun Yıldızı David Tennant'tan Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüşmesine İlişkin Şok İtiraf!
Doctor Who'nun Yıldızı David Tennant'tan Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüşmesine İlişkin Şok İtiraf!
David Tennant, 'Good Omens' dizisindeki rol arkadaşı Michael Sheen ile gerçekleştirdikleri öpüşme sahnesini oldukça eğlenceli bulduklarını ancak bu durumun setteki diğer ekip üyeleri için biraz tuhaflık yarattığını dile getirdi. Detaylar içerikte. 👇
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David Tennant, fantastik dizi Good Omens'ta rol arkadaşı Michael Sheen ile olan öpüşme sahnesini ele alırken deneyimin kendileri için "oldukça eğlenceli" olduğunu belirtti.
Doctor Who dizisiyle ün kazanan Tennant, bu sahnenin setteki diğer ekip üyeleri arasında bir miktar "tuhaflık" yarattığını itiraf etse de iki yakın arkadaşın sahneden keyif aldığını söyledi.
Bir hayranın "Michael Sheen'i öpmek nasıl bir duyguydu? Ve kim daha çok zevk aldı?" sorusuna Tennant, Sheen'in muhtemelen çok heyecanlandığını ve bu durumun kendisi için sıradan bir deneyim olduğunu dile getirdi.
Tennant, The Guardian'a verdiği demeçte Sheen'in dişlerini fırçaladığını belirterek öpüşme sahnesinin zorluklarından çok eğlenceli yanlarını vurguladı.
Prime Video'nun sevilen dizisi Good Omens, Terry Pratchett ve Neil Gaiman'ın aynı adlı romanından uyarlandı.
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Dizide Tennant dünyanın sonunun gelmesini engellemek için güçlerini birleştiren cennetten kovulmuş iblis Crowley rolünü, Sheen ise onun titiz melek arkadaşı Aziraphale'ı canlandırıyor.
Dizinin final bölümünde karakterler cennette yeniden bir araya gelme şansı bulurlar ancak Crowley, Aziraphale ile tutkulu bir öpüşme sahnesiyle ayrılmayı tercih eder.
Baş yapımcı ve yazar Neil Gaiman, öpüşme sahnesinin sadece bir kez çekildiğini ve beklenenden daha az zaman aldığını açıkladı.
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