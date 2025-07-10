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DMM’den İletişim Başkanlığı’ndaki Değişikliğin Nedeni İddialarına Yalanlama Geldi

DMM’den İletişim Başkanlığı’ndaki Değişikliğin Nedeni İddialarına Yalanlama Geldi

İletişim Başkanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.07.2025 - 17:16

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İletişim Başkanlığı’nda yaşanan değişim sonrasında ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını duyurdu. 

Merkez, yaşanan değişim için “devlet yönetiminde sürekliliği esas alan bir bayrak yarışı anlayışıyla hayata geçirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanlığı’na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, üst düzey değişiklik ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı’na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, üst düzey değişiklik ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.

Gazeteci Serdar Akinan'ın açıklamalarının yalanlandığı paylaşımda, “Görev değişiklikleri üzerinden algı operasyonları yapmaya dönük faaliyetler, devletimizin güçlü yönetim yapısına zarar vermeyi amaçlayan dezenformasyon faaliyetidir.” denildi.

DMM’nin paylaşımı

DMM’nin paylaşımı

'Bazı sosyal medya hesaplarında ve dijital platformlarda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndaki görev değişikliğiyle ilgili olarak yanıltıcı ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmakta; kamuoyunda kasıtlı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle devletin farklı kurumlarında gerçekleştirilen görev değişiklikleri, Anayasa’nın verdiği yetkiler çerçevesinde, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırma amacıyla yapılmaktadır. Bu değişiklikler, devlet yönetiminde sürekliliği esas alan bir bayrak yarışı anlayışıyla hayata geçirilmektedir.

Görev değişiklikleri üzerinden algı operasyonları yapmaya dönük faaliyetler, devletimizin güçlü yönetim yapısına zarar vermeyi amaçlayan dezenformasyon faaliyetidir. Gerçeği yansıtmayan iddialar, hem kurumlarımızın uyum içinde sürdürdüğü çalışmalarına gölge düşürmeyi hem de kamuoyunu yanıltmayı hedeflemektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm kamu kurumlarımız, anayasal sorumlulukları doğrultusunda, uyum ve kararlılıkla milletimize hizmet etmeye devam etmektedir.

Devletimizin kurumsal yapısını hedef alan asılsız ve kasıtlı girişimlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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