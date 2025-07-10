DMM’den İletişim Başkanlığı’ndaki Değişikliğin Nedeni İddialarına Yalanlama Geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İletişim Başkanlığı’nda yaşanan değişim sonrasında ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.
Merkez, yaşanan değişim için “devlet yönetiminde sürekliliği esas alan bir bayrak yarışı anlayışıyla hayata geçirilmektedir.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İletişim Başkanlığı’na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, üst düzey değişiklik ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DMM’nin paylaşımı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın