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Dizilerin Final Sahnelerinden Akıllara Kazınan Parçalar

etiket Dizilerin Final Sahnelerinden Akıllara Kazınan Parçalar

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 20:19

Bir dizi finali... Kimileri için veda, kimileri için hayat boyu akılda kalacak bir kapanış anı. Ama öyle sahneler var ki, tek bir şarkıyla duygu tufanı başlatır, kalbimize kazınır. İzlediğiniz son kareyle eşleşen o notalar, yıllar geçse de sizi o ana ışınlamaya devam eder. İşte popüler yabancı dizilerin hafızalardan silinmeyen o final sahneleri ve onlara hayat veren, yürek titreten parçaları'

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The Sopranos - Journey - Don’t Stop Believin

Six Feet Under - Sia - Breathe Me

Breaking Bad - Badfinger - Baby Blue

The O.C. - Imogen Heap - Hide and Seek

Glee - OneRepublic - I Lived

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BoJack Horseman - Catherine Feeny - Mr. Blue

The Leftovers - Max Richter - The Departure

The Wire - The Blind Boys of Alabama - Way Down in the Hole

13 Reasons Why - Lord Huron - The Night We Met

Mr. Robot - M83 - Outro

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Lisa Campton
Lisa Campton
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