Dizilerin Final Sahnelerinden Akıllara Kazınan Parçalar
Bir dizi finali... Kimileri için veda, kimileri için hayat boyu akılda kalacak bir kapanış anı. Ama öyle sahneler var ki, tek bir şarkıyla duygu tufanı başlatır, kalbimize kazınır. İzlediğiniz son kareyle eşleşen o notalar, yıllar geçse de sizi o ana ışınlamaya devam eder. İşte popüler yabancı dizilerin hafızalardan silinmeyen o final sahneleri ve onlara hayat veren, yürek titreten parçaları'
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The Sopranos - Journey - Don’t Stop Believin
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Six Feet Under - Sia - Breathe Me
Breaking Bad - Badfinger - Baby Blue
The O.C. - Imogen Heap - Hide and Seek
Glee - OneRepublic - I Lived
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BoJack Horseman - Catherine Feeny - Mr. Blue
The Leftovers - Max Richter - The Departure
The Wire - The Blind Boys of Alabama - Way Down in the Hole
13 Reasons Why - Lord Huron - The Night We Met
Mr. Robot - M83 - Outro
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