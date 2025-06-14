Dizilerden Alıp Playliste Eklediğimiz 12 Şarkı
Hayatınızın bir dönemine damga vuran o dizi sahnesini hatırlıyorsunuz, değil mi? Gözleriniz dolarken ya da kahkahalara boğulurken fonda çalan o şarkı, bir şekilde playlist'inizin en kalıcı misafiri oldu. İşte tam da bu hissi yaşatan, yabancı diziler sayesinde keşfedip dilimize pelesenk ettiğimiz parçaları seçtik!
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1. The Young Pope - Sofi Tukker - Good Time Girl feat. Charlie Barker
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2. Donnie Darko & Riverdale - Gary Jules - Mad World
3. Westworld - Exit Music for a Film Radiohead
4. Grey’s Anatomy - Snow Patrol - Run
5. Lucifer - Ursine Vulpine ft. Annaca - Wicked Game
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6. The Royals - Lana Del Rey - Young and Beautiful
7. The Vampire Diaries - Kygo - Firestone ft. Conrad Sewell
8. 13 Reasons Why - Lord Huron - The Night We Met
9. Sons of Anarchy - The White Buffalo & The Forest Rangers - Come Join The Murder
10. Glee - Journey - Don't Stop Believin
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11. The Good Wife - Clem Snide - No One's More Happy Than You
12. Suits - The Verve - Bitter Sweet Symphony
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