Dizilerden Alıp Playliste Eklediğimiz 12 Şarkı

Hayatınızın bir dönemine damga vuran o dizi sahnesini hatırlıyorsunuz, değil mi? Gözleriniz dolarken ya da kahkahalara boğulurken fonda çalan o şarkı, bir şekilde playlist'inizin en kalıcı misafiri oldu. İşte tam da bu hissi yaşatan, yabancı diziler sayesinde keşfedip dilimize pelesenk ettiğimiz parçaları seçtik!