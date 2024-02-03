Görüş Bildir
Haberler
TV
Dizilerde Ana Karakterlerin Rollerini Çalmakla Kalmayıp Senaryoyu Sırtlanan Birbirinden Farklı Oyuncular

Dizilerde Ana Karakterlerin Rollerini Çalmakla Kalmayıp Senaryoyu Sırtlanan Birbirinden Farklı Oyuncular

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.02.2024 - 20:54

Bazı diziler var ki yalnızca ana karakterin hikayesine odaklanırsınız. Bazılarında ise bir yan karakter, ana karakterden çok daha fazla beğeni toplar. X'de (Twitter) başlayan yeni akımla, izleyiciler hangi yan karakterlerin daha çok ön plana çıktığını paylaştı.

Gelin bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yıllar geçse de aklımızdan silinmeyen birçok dizi var.

Yıllar geçse de aklımızdan silinmeyen birçok dizi var.

Hem senaryosuyla hem de oyuncularıyla akıllarımıza kazınan bu diziler, yıllar geçse de unutulmuyor. Ancak bu dizilerde bile ön plana çıkan bazı karakterler oluyor.

Dizilerimizde bazen öyle yan karakterler oluyor ki, ana karakterleri bile bir kenarda bırakıp tüm hikayeyi sırtlanıyor adeta!

Dizilerimizde bazen öyle yan karakterler oluyor ki, ana karakterleri bile bir kenarda bırakıp tüm hikayeyi sırtlanıyor adeta!

Son olarak X'de başlayan bir akım da, aslında birçok dizide durumun böyle olduğunu gözler önüne serdi. Bugüne kadar dizilerde, birçok başarılı yan karakter izlemişiz. 

Öyle ki yıllar geçse de hala kendilerini hatırlıyoruz!

Peki dizilerde daha çok ön plana çıkan yan karakterler kimler mi?

Peki dizilerde daha çok ön plana çıkan yan karakterler kimler mi?
twitter.com

Hatta bir tık ileri taşıyalım!

Hatta bir tık ileri taşıyalım!
twitter.com

Peki ya Avrupa Yakası?

Peki ya Avrupa Yakası?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tam tersi olmasın? 😂

Tam tersi olmasın? 😂
twitter.com

Güncel dizilerimizde de var elbette.

Güncel dizilerimizde de var elbette.
twitter.com

Hem de çifter çifter!

Hem de çifter çifter!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Diziler, filmler, dijital yapımlar...

Diziler, filmler, dijital yapımlar...
twitter.com

Liste epey bir kabarık anlayacağınız.

Liste epey bir kabarık anlayacağınız.
twitter.com

Peki sizin de eklemek istedikleriniz var mı bu listeye?

Peki sizin de eklemek istedikleriniz var mı bu listeye?
twitter.com

Hangi dizide izlediğiniz yan karakterin, diziyi sırtladığını düşünüyorsunuz?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın