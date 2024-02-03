Dizilerde Ana Karakterlerin Rollerini Çalmakla Kalmayıp Senaryoyu Sırtlanan Birbirinden Farklı Oyuncular
Dizilerde Ana Karakterlerin Rollerini Çalmakla Kalmayıp Senaryoyu Sırtlanan Birbirinden Farklı Oyuncular
Bazı diziler var ki yalnızca ana karakterin hikayesine odaklanırsınız. Bazılarında ise bir yan karakter, ana karakterden çok daha fazla beğeni toplar. X'de (Twitter) başlayan yeni akımla, izleyiciler hangi yan karakterlerin daha çok ön plana çıktığını paylaştı.
Gelin bakalım!
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Yıllar geçse de aklımızdan silinmeyen birçok dizi var.
Dizilerimizde bazen öyle yan karakterler oluyor ki, ana karakterleri bile bir kenarda bırakıp tüm hikayeyi sırtlanıyor adeta!
Peki dizilerde daha çok ön plana çıkan yan karakterler kimler mi?
Hatta bir tık ileri taşıyalım!
Peki ya Avrupa Yakası?
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Tam tersi olmasın? 😂
Güncel dizilerimizde de var elbette.
Hem de çifter çifter!
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Diziler, filmler, dijital yapımlar...
Liste epey bir kabarık anlayacağınız.
Peki sizin de eklemek istedikleriniz var mı bu listeye?
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