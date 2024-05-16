Diyarbakır ve Mardin’de Yürüyüş ve Toplantılar Yasaklandı
Diyarbakır ve Mardin’de Yürüyüş ve Toplantılar Yasaklandı
Mardin Valiliği, 16- 20 Mayıs arasında kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu. Diyarbakır Valiliği de gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 20 Mayıs'a kadar yasaklandığını duyurdu.
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Mayıs tarihinde saat 18.00’den geçerli olmak üzere kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 20 Mayıs saat 18.00’a kadar yasak getirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin davada duruşmanın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüleceğinin bilindiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
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