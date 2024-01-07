Diyanet'in Hakkında Suç Duyurusunda Bulunmasının Ardından Volkan Konak'tan Olaylı "Had" Bilme Açıklaması
Diyanet'in Hakkında Suç Duyurusunda Bulunmasının Ardından Volkan Konak'tan Olaylı "Had" Bilme Açıklaması
Ünlü Karadeniz şarkıcısı Volkan Konak, geçtiğimiz gün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a gönderme yapmıştı. Bunun üstüne Diyanet, Konak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üstüne ünlü şarkıcıdan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.
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Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen ünlü isim Volkan Konak, sosyal medya hesabında yapmış olduğu bir paylaşım dolayısıyla gündemden düşmüyor.
615 bin takipçisi olan Konak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ima ederek yazılı bir paylaşım yayınladı.
Yazısına "Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in koltuğunu işgal eden zat" diyerek başlayan Konak, "Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için, bir kadehte sizler için içiyorum." diyerek sözlerini noktalandırmıştı.
Bu paylaşım üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Volkan Konak'ın sözlerinin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları teşkil ettiği ifade edilmişti.
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Diyanet'in suç duyurusunun ardından Volkan Konak bir açıklama daha yaptı ve "Herkes haddini bilecek" dedi.
Konak, paylaşımını yorumlara kapadı.
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Sana da selam olsun koca yürekli adam!🙏
ağzına sağlık canım Volkan Konak. senin gibi insanlara ihtiyacımız var♥️
Sevmezdim artık seviyorum seni Volkan bey, gözlerinden öpüyorum seni ve senin gibi vatanseverleri...