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Diyanet'in Hakkında Suç Duyurusunda Bulunmasının Ardından Volkan Konak'tan Olaylı "Had" Bilme Açıklaması

Diyanet'in Hakkında Suç Duyurusunda Bulunmasının Ardından Volkan Konak'tan Olaylı "Had" Bilme Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Volkan Konak
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.01.2024 - 11:41

Ünlü Karadeniz şarkıcısı Volkan Konak, geçtiğimiz gün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a gönderme yapmıştı. Bunun üstüne Diyanet, Konak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üstüne ünlü şarkıcıdan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

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Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen ünlü isim Volkan Konak, sosyal medya hesabında yapmış olduğu bir paylaşım dolayısıyla gündemden düşmüyor.

Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen ünlü isim Volkan Konak, sosyal medya hesabında yapmış olduğu bir paylaşım dolayısıyla gündemden düşmüyor.

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Volkan Konak, son olarak geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla oldukça ses getirdi.

615 bin takipçisi olan Konak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ima ederek yazılı bir paylaşım yayınladı.

615 bin takipçisi olan Konak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ima ederek yazılı bir paylaşım yayınladı.

Yazısına "Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in koltuğunu işgal eden zat" diyerek başlayan Konak, "Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için, bir kadehte sizler için içiyorum." diyerek sözlerini noktalandırmıştı.

Yazısına "Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in koltuğunu işgal eden zat" diyerek başlayan Konak, "Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için, bir kadehte sizler için içiyorum." diyerek sözlerini noktalandırmıştı.

Bundan altı gün önce yani yeni yılın ilk gününde yaptığı bu paylaşım sosyal medyada oldukça gündem olmuş ve dikkat çekmişti.

Bu paylaşım üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bu paylaşım üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Volkan Konak'ın, Ali Erbaş ve kuruma yönelik rencide edici ifadeler kullandığı ve kişilik haklarını ihlal ettiği beyan edildi.

Volkan Konak'ın sözlerinin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları teşkil ettiği ifade edilmişti.

Volkan Konak'ın sözlerinin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları teşkil ettiği ifade edilmişti.

'Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hor görüp aşağılayan, nefret ve ayırımcılığa yol açan, toplumsal kutuplaşmaları körükleyen, milletin mukaddesatına saldıran ve inançlı insanların dini duygularını rencide eden, dini değerlere alenen hakaret eden ve aşağılayan Volkan Konak hakkında gerekli cezai takibatın yapılması suretiyle kamu davası açılmasını ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz.'

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Diyanet'in suç duyurusunun ardından Volkan Konak bir açıklama daha yaptı ve "Herkes haddini bilecek" dedi.

Diyanet'in suç duyurusunun ardından Volkan Konak bir açıklama daha yaptı ve "Herkes haddini bilecek" dedi.

Konak, paylaşımını yorumlara kapadı.

Konak, paylaşımını yorumlara kapadı.

'Herkes haddini bilecek. Benim ülkem kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir. Dürüst, onurlu, cesur ve uygar insanlara selamlar olsun.'

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Charles Bukowski

Sana da selam olsun koca yürekli adam!🙏

Sero Hanım

ağzına sağlık canım Volkan Konak. senin gibi insanlara ihtiyacımız var♥️

jaws78

Sevmezdim artık seviyorum seni Volkan bey, gözlerinden öpüyorum seni ve senin gibi vatanseverleri...