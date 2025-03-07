Diyanet'in "Dudak Yemek Orucu Bozmaz" Fetvasını Çok Yanlış Anlayan Kişiler
Diyanet'in "Dudak Yemek Orucu Bozmaz" Fetvasını Çok Yanlış Anlayan Kişiler
Her Ramazan ayında vatandaş özellikle oruç ve diğer ibadetler hakkında Diyanet İşleri'ne bağlı fetva hatlarına sorularını soruyor. Özellikle oruç için yıllardır anlatılmasına rağmen kafalar halen daha karışık. Bu sorulardan biri de 'Dudak yemek orucu bozar mı?' sorusu... Tabii Diyanet de gerek alo fetva hattından gerek farklı iletişim yöntemleriyle vatandaşın sorularını yanıtlamaya çalışıyor.
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Ramazan ayında Diyanet'e sık sık sorulan sorulardan olan dudak yemek alışkanlığına şöyle bir yanıt geldi.
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Tabii X'e bu açıklamanın bir kısmı düştü.
Ve kafalar karıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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