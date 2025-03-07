Diyanet'in "Dudak Yemek Orucu Bozmaz" Fetvasını Çok Yanlış Anlayan Kişiler

Her Ramazan ayında vatandaş özellikle oruç ve diğer ibadetler hakkında Diyanet İşleri'ne bağlı fetva hatlarına sorularını soruyor. Özellikle oruç için yıllardır anlatılmasına rağmen kafalar halen daha karışık. Bu sorulardan biri de 'Dudak yemek orucu bozar mı?' sorusu... Tabii Diyanet de gerek alo fetva hattından gerek farklı iletişim yöntemleriyle vatandaşın sorularını yanıtlamaya çalışıyor.