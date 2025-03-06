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Gen Aktarımını Abartanlardan Bir Anlık Temizlik Hevesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gen Aktarımını Abartanlardan Bir Anlık Temizlik Hevesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.03.2025 - 17:54

X'te yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım bugünün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Bir aldatma hikayesiyle başlayalım!

Bir aldatma hikayesiyle başlayalım!
twitter.com

MHP lideri son günlerde yoğun bir telefon trafiği yaşıyor.

MHP lideri son günlerde yoğun bir telefon trafiği yaşıyor.
twitter.com

Limonlu çikolatalar ne zaman gelir?

Limonlu çikolatalar ne zaman gelir?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bir gen bu kadar aktarılır.

Bir gen bu kadar aktarılır.
twitter.com
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İkonik bir poz olmuş.

İkonik bir poz olmuş.
twitter.com

Gazı kaçanlarda bugün...

Gazı kaçanlarda bugün...
twitter.com

Doğru!

Doğru!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Haliyle...

Haliyle...
twitter.com
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Fazla temkinli!

Fazla temkinli!
twitter.com

Paylaşımdan da anlıyoruz ki...

Paylaşımdan da anlıyoruz ki...
twitter.com

Dünya küçük

Dünya küçük
twitter.com

Haklı!

Haklı!
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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👇
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Yarın yine buralardayız!

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Arkadaşlar burnumu çok soruyorsunuz linki buraya bırakıyorum 😁 Bahçeli Graham Bell'i aradı 😅