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Disney Zamanlarından Hepimizin Favorisi Olmayı Başarmış 12 Nostaljik Şarkı

etiket Disney Zamanlarından Hepimizin Favorisi Olmayı Başarmış 12 Nostaljik Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 21:28

Disney zamanlarını hepimiz özledik, itiraf edelim. O dönemlerde hepimizin keyifle dinlediği Disney şarkıları vardı. Bu liste seni o eski güzel günlere döndürecek!

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1. Troy & Gabriella - You Are the Music in Me

2. Miley Cyrus - Hoedown Throwdown

3. Lemonade Mouth - Determinate

4. Hannah Montana - Nobodys Perfect

5. Something To Dance For/TTYLXOX Mash Up

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6. Selena Gomez - Shake It Up

7. Demi Lovato - La La Land

8. Demi Lovato & Joe Jonas - This Is Me

9. Miley Cyrus - 7 Things

10. Troy & Gabriella - Breaking Free

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11. Jonas Brothers - S.O.S.

12. Selena Gomez & The Scene - Round & Round

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