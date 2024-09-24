Disney Zamanlarından Hepimizin Favorisi Olmayı Başarmış 12 Nostaljik Şarkı
Disney Zamanlarından Hepimizin Favorisi Olmayı Başarmış 12 Nostaljik Şarkı
Disney zamanlarını hepimiz özledik, itiraf edelim. O dönemlerde hepimizin keyifle dinlediği Disney şarkıları vardı. Bu liste seni o eski güzel günlere döndürecek!
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1. Troy & Gabriella - You Are the Music in Me
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2. Miley Cyrus - Hoedown Throwdown
3. Lemonade Mouth - Determinate
4. Hannah Montana - Nobodys Perfect
5. Something To Dance For/TTYLXOX Mash Up
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6. Selena Gomez - Shake It Up
7. Demi Lovato - La La Land
8. Demi Lovato & Joe Jonas - This Is Me
9. Miley Cyrus - 7 Things
10. Troy & Gabriella - Breaking Free
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