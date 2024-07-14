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Disney Animal Kingdom Park’ta Sinema Seyircisine Sunulan Yeni Deneyime Hayran Kalacaksınız!

Disney Animal Kingdom Park’ta Sinema Seyircisine Sunulan Yeni Deneyime Hayran Kalacaksınız!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 12:46

Disney Animal Kingdom Park’ta ziyaretçilere yeni bir sinema deneyimi sunulan teknolojiye görünce inanamayacaksınız. Sanki filmin içindeymişsiniz gibi!

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Amerika'da Walt Disney World Resort'ta bulunan bir eğlence parkında sinema severlere ilginç bir deneyim yaşatılıyor.

Amerika'da Walt Disney World Resort'ta bulunan bir eğlence parkında sinema severlere ilginç bir deneyim yaşatılıyor.

Disney Animal Kingdom Park’ta film izlemek filmi yaşamakla aynı şey olabilir.

Disney Animal Kingdom Park’ta film izlemek filmi yaşamakla aynı şey olabilir.

Kullanılan simülasyon teknolojisi ile film seyircisi adeta filmin içindeymiş gibi hissediyor.

Kullanılan simülasyon teknolojisi ile film seyircisi adeta filmin içindeymiş gibi hissediyor.

Daha önce hiçbir yerde görmediğimiz bu akılalmaz deneyimin videosu sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Daha önce hiçbir yerde görmediğimiz bu akılalmaz deneyimin videosu sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

İşte o anlar:

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