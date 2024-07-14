Disney Animal Kingdom Park’ta Sinema Seyircisine Sunulan Yeni Deneyime Hayran Kalacaksınız!
Disney Animal Kingdom Park’ta Sinema Seyircisine Sunulan Yeni Deneyime Hayran Kalacaksınız!
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Amerika'da Walt Disney World Resort'ta bulunan bir eğlence parkında sinema severlere ilginç bir deneyim yaşatılıyor.
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Disney Animal Kingdom Park’ta film izlemek filmi yaşamakla aynı şey olabilir.
Kullanılan simülasyon teknolojisi ile film seyircisi adeta filmin içindeymiş gibi hissediyor.
Daha önce hiçbir yerde görmediğimiz bu akılalmaz deneyimin videosu sosyal medyada paylaşılmaya başladı.
İşte o anlar:
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