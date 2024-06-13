Dişil Enerjisini Yükseltmek İsteyen Kadınların Tam Şu An Dinlemesi Gereken 12 Şarkı
Dişil Enerjisini Yükseltmek İsteyen Kadınların Tam Şu An Dinlemesi Gereken 12 Şarkı
Dişil enerjim bir türlü stabil kalmıyor diyorsanız bu liste size! Şarkıları art arda açın ve hem keyfinizi hem de dişil enerjinizi maksimum seviyeye taşıyın!
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1. Hadise - Deli Oğlan
2. Hande Yener - Havaalanı
3. Sezen Aksu - Seni Yerler
4. TARKAN - Kuzu Kuzu
5. Melis Kar - Yatıya
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6. Kenan Doğulu - Güzeller İçinden
7. Gülşen - Sarışınım
8. Aynur Aydın - Bi Dakika
9. Atiye - Maazallah
10. Babutsa - Yanayım Yanayım
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