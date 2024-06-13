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Dişil Enerjisini Yükseltmek İsteyen Kadınların Tam Şu An Dinlemesi Gereken 12 Şarkı

etiket Dişil Enerjisini Yükseltmek İsteyen Kadınların Tam Şu An Dinlemesi Gereken 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 11:16

Dişil enerjim bir türlü stabil kalmıyor diyorsanız bu liste size! Şarkıları art arda açın ve hem keyfinizi hem de dişil enerjinizi maksimum seviyeye taşıyın!

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1. Hadise - Deli Oğlan

2. Hande Yener - Havaalanı

3. Sezen Aksu - Seni Yerler

4. TARKAN - Kuzu Kuzu

5. Melis Kar - Yatıya

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6. Kenan Doğulu - Güzeller İçinden

7. Gülşen - Sarışınım

8. Aynur Aydın - Bi Dakika

9. Atiye - Maazallah

10. Babutsa - Yanayım Yanayım

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11. İdo Tatlıses - Sen

12. Simge - Öpücem

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