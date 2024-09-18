Dışarıdan Zengin mi Duruyorsun Fakir mi?
Dışarıdan Zengin mi Duruyorsun Fakir mi?
Herkes, dış görünüşüne ve davranışlarına göre başkalarının gözünde farklı bir izlenim bırakır. Peki, sen dışarıdan nasıl görünüyorsun? Zengin ve lüks bir yaşam tarzı izlenimi mi veriyorsun yoksa mütevazı ve sade bir profil mi çiziyorsun?
Hazır mısın? Başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Alışveriş yaparken tercih ettiğin mağazalar hangileri?
4. Bir davete giderken ne giyersin?
5. Ev dekorasyonun nasıl?
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6. Cep telefonun markası nedir?
7. Seyahate çıkarken hangi tür otelleri tercih edersin?
8. Ne tür bir araban var?
9. Kredi kartı kullanımı hakkında ne düşünüyorsun?
10. Son olarak aksesuar ve mücevher tercihin nasıl?
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Dışarıdan tam bir zengin gibi duruyorsun!
Zengin görünüyorsun ama mütevazı bir yaşamın var!
Dışarıdan mütevazı ve sade biri gibi duruyorsun!
Dışarıdan fakir gibi duruyorsun ama hiç umursamıyorsun!
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