Dışarıdan Zengin mi Duruyorsun Fakir mi?

İnsanlar seni dış görünüşüne bakarak yargılasalar bile, sen bunun hiç farkında değilsin ya da umursamıyorsun. Senin için maddiyat, marka ya da gösterişli yaşam tarzı pek de önemli değil. Giyimin sade, yaşam tarzın mütevazı olabilir ama senin için önemli olan konfor ve özgürlük. Bu rahat tavrın, sana farklı bir cazibe kazandırıyor. İnsanlar seni sade ve rahat görünümünle tanıyor, ancak senin için asıl değer, dış görünüşten ziyade içten gelen bir mutluluk. Zengin ya da fakir görünmek senin için bir kriter değil; sen sadece hayatını yaşıyorsun!