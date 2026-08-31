Dışarıda Yemek Yiyenler İçin Ne Yediğini Bilmek Neden Önemlidir?

Kimi zaman keyiften, kimi zaman hız gereksiniminden, kimi zaman özlediğimiz lezzetleri yeniden tatmak için dışarıdan yemek yiyoruz. Peki ne yediğimizi biliyor muyuz? Lezzet arayışında şeffaflığı ön plana çıkaran Burger King, üretimden tepsinize kadar geçen süreci detaylarıyla paylaşıyor.

Dışarıda yemek yediğimizde içimizin rahat olması, en az yediğimiz yemeğin tadı kadar önemlidir. Son yıllarda gıda güvenliği konusunda artan beklentilere karşı Burger King, Tab Gıda tarafından hayata geçirilen 'Ne Yediğini Bil' platformu ile mutfağının ve üretim süreçlerinin kapılarını dijital dünyada aralıyor. Bu platform, etin kaynağından hazırlık aşamasına kadar aklınıza takılan sorulara kolayca yanıt bulabilmeniz için özel olarak tasarlandı.