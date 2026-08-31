article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Dışarıda Yemek Yiyenler İçin Ne Yediğini Bilmek Neden Önemlidir?

Dışarıda Yemek Yiyenler İçin Ne Yediğini Bilmek Neden Önemlidir?

Nagehan
Nagehan - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 10:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kimi zaman keyiften, kimi zaman hız gereksiniminden, kimi zaman özlediğimiz lezzetleri yeniden tatmak için dışarıdan yemek yiyoruz. Peki ne yediğimizi biliyor muyuz? Lezzet arayışında şeffaflığı ön plana çıkaran Burger King, üretimden tepsinize kadar geçen süreci detaylarıyla paylaşıyor.

Dışarıda yemek yediğimizde içimizin rahat olması, en az yediğimiz yemeğin tadı kadar önemlidir. Son yıllarda gıda güvenliği konusunda artan beklentilere karşı Burger King, Tab Gıda tarafından hayata geçirilen 'Ne Yediğini Bil' platformu ile mutfağının ve üretim süreçlerinin kapılarını dijital dünyada aralıyor. Bu platform, etin kaynağından hazırlık aşamasına kadar aklınıza takılan sorulara kolayca yanıt bulabilmeniz için özel olarak tasarlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burger King ile Şeffaf Üretim Yolculuğu

Burger King ile Şeffaf Üretim Yolculuğu

Günlük hayatın koşuşturmacasında hızlıca bir şeyler atıştırmak istediğimizde, tabağımıza veya tepsimize gelen yemeğin hikayesini bilmek hakkımız. Dışarıda burger yerken içeriğin nereden geldiğini merak ediyorsanız, Tab Gıda'nın hayata geçirdiği Ne Yediğini Bil platformu bu süreci oldukça anlaşılır bir dille açıklıyor çünkü şeffaflık, rahat bir yemek deneyiminin temelini oluşturuyor. Karmaşık endüstriyel terimler yerine, her tüketicinin anlayabileceği sade bir sistem üzerinden bilgi paylaşımı yapılıyor.

Merak Edenler İçin Dijital Mutfak Turu

Tüketiciler olarak artık sadece doyurucu bir öğün değil, aynı zamanda güven veren bir süreç arıyoruz. Ne Yediğini Bil platformu, bu beklentiye yanıt vermek üzere kurgulanmış bir bilgi merkezi işlevi görüyor. Menüde yer alan ürünlerin tedarik standartları, denetim süreçleri ve hazırlık aşamalarındaki genel kurallar bu platform üzerinden rahatça incelenebiliyor. Burger King ve Tab Gıda bu yaklaşımla misafirlerine 'ne yediğini bilme' özgürlüğü sunuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nagehan
Nagehan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın