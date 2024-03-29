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Dış Ticaret Açığı Şubat Ayında Yüzde 44,2 Azaldı

Dış Ticaret Açığı Şubat Ayında Yüzde 44,2 Azaldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.03.2024 - 11:53

Dış ticaret açığı Şubat ayında %44,2 azaldı. Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %13,6 arttı, ithalat %9,2 düşüş kaydetti.

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Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %13,6 arttı, ithalat %9,2 azaldı.

Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %13,6 arttı, ithalat %9,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalat %9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ihracat %8,5 arttı, ithalat %16,0 azaldı.

Ocak-Şubat döneminde ihracat %8,5 arttı, ithalat %16,0 azaldı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat %16,0 azalarak 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %12,3, ithalat %5,2 arttı.

Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %12,3, ithalat %5,2 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Şubat ayında %12,3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan, 19 milyar 589 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,2 artarak 19 milyar 958 milyon dolardan, 20 milyar 989 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,5 artarak 40 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %93,3 oldu.

Dış ticaret açığı Şubat ayında %44,2 azaldı.

Dış ticaret açığı Şubat ayında %44,2 azaldı.

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %44,2 azalarak 12 milyar 130 milyon dolardan, 6 milyar 771 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Şubat ayında %60,5 iken, 2024 Şubat ayında %75,7'ye yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde %51,0 azaldı.

Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde %51,0 azaldı.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %51,0 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan, 12 milyar 955 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Şubat döneminde %58,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde %76,0'a yükseldi.

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,0 oldu.

Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %68,8 oldu.

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Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 722 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD, İtalya, Irak, Birleşik Krallık takip etti. 

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla ABD, Irak, İtalya ve Birleşik Krallık takip etti.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'nu, Çin, Almanya, İtalya ve ABD izledi.

Ocak-Şubat döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'nu Çin, Almanya, ABD ve İtalya izledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Şubat ayında 19 milyar 241 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Şubat ayında 19 milyar 241 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %13,2 artarak 19 milyar 241 milyon dolar, ithalat %9,0 azalarak 26 milyar 298 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı %40,7 azalarak 11 milyar 895 milyon dolardan, 7 milyar 57 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Şubat ayında %58,8 iken, 2024 Şubat ayında %73,2'e yükseldi.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %47,0 azalarak 26 milyar 239 milyon dolardan, 13 milyar 895 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Şubat döneminde %56,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde %72,8'e yükseldi.

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