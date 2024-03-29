Dış Ticaret Açığı Şubat Ayında Yüzde 44,2 Azaldı
Dış Ticaret Açığı Şubat Ayında Yüzde 44,2 Azaldı
Dış ticaret açığı Şubat ayında %44,2 azaldı. Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %13,6 arttı, ithalat %9,2 düşüş kaydetti.
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Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %13,6 arttı, ithalat %9,2 azaldı.
Ocak-Şubat döneminde ihracat %8,5 arttı, ithalat %16,0 azaldı.
Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %12,3, ithalat %5,2 arttı.
Dış ticaret açığı Şubat ayında %44,2 azaldı.
Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde %51,0 azaldı.
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Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.
Özel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Şubat ayında 19 milyar 241 milyon dolar oldu.
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