Dış Ticaret Açığı Azaldı: İthalattaki Düşüş Sert Oldu

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Aralık ayında %1,7 azaldı.

Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %4,2 azaldı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Aralık ayında 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %2,9 azalarak 41 milyar 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %101,2 oldu.