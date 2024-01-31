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Dış Ticaret Açığı Azaldı: İthalattaki Düşüş Sert Oldu

Dış Ticaret Açığı Azaldı: İthalattaki Düşüş Sert Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
31.01.2024 - 10:43

Dış ticaret açığı, yıllık yüzde 37,8 azalarak 6,39 milyar dolar oldu. 2023 yılında ise, dış ticaret açığı yüzde 3,2 azalarak 109,54 milyar dolardan, 105,997 milyar dolara geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarken, ithalat %11,0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarken, ithalat %11,0 azaldı.

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,8 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında %70,2 iken, 2023 Aralık ayında %79,2'ye yükseldi. 

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 artarken, ithalat %0,5 azaldı.

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %3,2 azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %69,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %70,7'ye yükseldi.

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %3,2 azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %69,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %70,7'ye yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Aralık ayında %1,7 azaldı.

Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %4,2 azaldı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Aralık ayında 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %2,9 azalarak 41 milyar 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %101,2 oldu.

Aralık ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %92,9 oldu.

Aralık ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %92,9 oldu.

Aralık ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %68,3 oldu.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,4 arttı. 

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %4,6 oldu.

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