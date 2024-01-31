Dış Ticaret Açığı Azaldı: İthalattaki Düşüş Sert Oldu
Dış Ticaret Açığı Azaldı: İthalattaki Düşüş Sert Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarken, ithalat %11,0 azaldı.
Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %3,2 azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %69,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %70,7'ye yükseldi.
Aralık ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %92,9 oldu.
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