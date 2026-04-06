Diriliş Ertuğrul Nereden İzlenir? Her Ülkede Yayın Platformları

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.04.2026 - 16:38

Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde yer aldığı, 2014–2019 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 5 sezon boyunca büyük ilgi gören Diriliş Ertuğrul, dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Osmanlı’nın kuruluş sürecini anlatan dizi, yıllar geçse de izlenmeye devam ediyor. Peki Diriliş Ertuğrul nereden izlenir, hangi platformlarda var? 2026 yılı itibarıyla ülke ülke izleme rehberini derledik.

Diriliş Ertuğrul Türkiye'de Nerede İzlenir?

  • TV+: Dizinin tüm bölümlerini abone olarak izleyebilirsiniz.

  • tabii: tabii’ye abone olarak da tüm bölümlere erişebilirsiniz.

  • YouTube: Dizinin resmi 'Diriliş Ertuğrul' kanalı üzerinden tüm bölümler tek parça, HD kalitede ve yasal olarak yayındadır.

  • TRT 1 Web Sayfası: Diziyi TRT 1’in resmi web sayfasından izleyebilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

  • YouTube: İngilizce altyazılı bölümler resmi ve lisanslı kanallar üzerinden izlenebilir.

  • Google Play: Bölümler satın alma yöntemiyle erişilebilir.

Diriliş Ertuğrul İspanya'da Nereden İzlenir?

  • YouTube: İspanyolca dublajlı bölümler mevcuttur.

Diriliş Ertuğrul İtalya'da Nereden İzlenir?

  • YouTube: YouTube platformu üzerinden erişim sağlanabilir.

Diriliş Ertuğrul Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

  • YouTube: Dizinin Arapça konuşan izleyiciler için hazırlanmış resmi YouTube kanalları bulunmaktadır. Bu kanallarda bölümler genellikle parçalar halinde veya full HD olarak ücretsiz izlenebilir.
Diriliş Ertuğrul İçin Sıkça Sorulan Sorular

Diriliş Ertuğrul Netflix’te var mı?

Hayır, dizi geçmişte Netflix’te yayınlanmış olsa da günümüzde global kütüphanede yer almamaktadır. 

Diriliş Ertuğrul ücretsiz izlenir mi?

Tamamen ücretsiz resmi bir platform seçeneği sınırlıdır. Ancak YouTube’da bazı bölümler ücretsiz olarak bulunabilir.

Diriliş Ertuğrul kaç sezon ve kaç bölüm?

Dizi toplam 5 sezon ve 150 bölümden oluşmaktadır. 

Diriliş Ertuğrul dizisinin konusu ne?

Dizi, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını ve Kayı boyunun 13. yüzyıldaki mücadelesini konu alır. 

Yurt dışından Türkiye platformlarına erişebilir miyim?

Lisans anlaşmaları nedeniyle bazı platformlar Türkiye dışına kapalı olabilir. Bu nedenle yurt dışında genellikle YouTube ve yerel yayıncılar tercih edilir.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
