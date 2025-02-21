Diploma Değil, Zihin Kurtarır: Gelecek Kimi Hatırlayacak?

Tarih, yalnızca diplomalarla değil, fikirleriyle dünyayı dönüştüren zihinlerle yazılmıştır. Bilgi, her çağda gerçek gücün temelini oluşturmuş, toplumların yükselişini ya da çöküşünü belirleyen en önemli unsur olmuştur. Ancak bilginin yalnızca formel eğitime, belirli kurumsal çerçevelere sıkıştırılması, insanın öğrenme kapasitesini sınırlamakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin eleştirel düşünme becerilerini köreltir.

Eğitim, yalnızca diplomalarla ölçüldüğünde, bilgi bir tüketim nesnesine, bireyler ise sistemin edilgen aktörlerine dönüşme riskiyle karşı karşıya kalır. Bugün, tarihin doğru tarafında yer almak için yalnızca bilgiye sahip olmak değil, o bilgiyi nasıl işleyip dönüştürdüğümüz üzerine düşünmek zorundayız.