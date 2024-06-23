Dip Köşe Temizlik Yapmanın Verdiği Huzuru Başka Şeyde Bulamayanların İyi Bildiği 10 Şey
Dip Köşe Temizlik Yapmanın Verdiği Huzuru Başka Şeyde Bulamayanların İyi Bildiği 10 Şey
Temizlik yapmanın sakinleştirici, terapi gibi bir etkisi vardır. Eğer sizin için de böyleyse bu içerikteki her madde size çok tanıdık gelecek!
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1. Her şeyi kontrol etmek isterler…
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2. Detaylara önem verirler…
3. Rutinlerinden çıkmayı sevmezler…
4. Disiplinli insanlardır…
5. Temizlik sonrası yaşadıkları mutluluğu birçok şeyde bulamazlar…
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