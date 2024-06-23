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Dip Köşe Temizlik Yapmanın Verdiği Huzuru Başka Şeyde Bulamayanların İyi Bildiği 10 Şey

etiket Dip Köşe Temizlik Yapmanın Verdiği Huzuru Başka Şeyde Bulamayanların İyi Bildiği 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 11:01

Temizlik yapmanın sakinleştirici, terapi gibi bir etkisi vardır. Eğer sizin için de böyleyse bu içerikteki her madde size çok tanıdık gelecek!

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1. Her şeyi kontrol etmek isterler…

Temizlik yapmak kontrolcü insanlara çok iyi gelir. Böylece temizlik yoluyla evdeki her şeyi kontrol eder, hiçbir yerin dağınık veya kirli olmadığından emin olurlar. Böylece hayatlarını da kontrol altında kalmış olur.

2. Detaylara önem verirler…

Onlar için hiçbir şey yüzeysel değildir, her şeyin detayları vardır. Ve bu detaylar da oldukça önemlidir. Temizlikte de bu yüzden en küçük köşeleri bile diplerine kadar temizlemezlerse içleri rahat etmez.

3. Rutinlerinden çıkmayı sevmezler…

İyi bir şekilde temizlik yapmak demek bir rutinin oluşturulması demektir. Rutin oluşturulmadığı sürece temizlik hiçbir zaman olması gerektiği gibi yapılamaz.

4. Disiplinli insanlardır…

Onlar için “bugün yorgunum, temizlik yapmayayım” diye bir bahane yoktur. O an ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar oluşturdukları temizlik rutininden çıkmazlar. Bu da onları hem temizlikte hem de günlük hayatta disiplinli insanlar haline getirir.

5. Temizlik sonrası yaşadıkları mutluluğu birçok şeyde bulamazlar…

Temizlik yapmak yalnızca evin temizlenmesinden ibaret değildir. Aynı zamanda mutluluk kaynağıdır. Bu insanlar bunun farkında oldukları için mutsuz olduklarında kendilerini temizlik yapmaya vururlar.

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6. Stresli oldukları zamanları temizlikle değerlendirirler…

Nasıl ki mutsuzlukla başa çıkmada temizlik işe yarıyorsa, onlar için stresli anlarda da temizlik yapmak en doğru seçenektir. Bu şekilde stres yaptıkları şeyi bir süreliğine unutup kendilerini rahatlatırlar.

7. Yeni çıkan temizlik ürünlerini mutlaka denerler…

Her çıkan temizlik ürünü onlar için heyecanla denenecek bir şey haline dönüşür. O ürünün temizliğe etkisi, nasıl koktuğu, yapısı… Her şeyine dikkat ederler ve beğenirlerse arkadaşlarına da önerirler.

8. Kokulara karşı daha duyarlı olurlar…

Bir yere gittiklerinde ilk dikkat ettikleri şeylerden biri de oranın kokusudur. Temizlik sonrası ortaya çıkan o ferah kokuya bayılırlar ve gittikleri her yerde o kokuyu ararlar. Eğer ki bir yerde o koku yoksa orada bulunmaktan pek de hoşnut olmazlar.

9. Misafir hazırlığı diye kavramları yoktur…

Onları “geliyorum” diye aradığınızda her zaman kapıları size açıktır. Çünkü evleri her zaman tertemizdir ve biri geleceği zaman ekstra çaba harcayarak temizlik yapmalarına gerek olmaz.

10. Spor yapıyor musun sorusuna cevapları evettir…

Çünkü onların yaptığı temizlik öyle herkesin bildiği gibi yüzeysel değildir. Resmen bir spor yerine geçebilecek kadar efor sarf ederler temizlik yaparken. Bu yüzden de temizlik yaparken bir yandan da spor yaparmış gibi hissederler. Birçok noktada da haklılardır!

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