Dinleyenleri Büyülen İpek Sesli Jülide Özçelik'i Tanıyalım!

Türk caz sahnesinin en özel seslerinden biri olan Jülide Özçelik, kendine özgü vokali ve müzikal tarzıyla dinleyicileri büyüleyen bir sanatçı Caz, Türk sanat müziği ve Anadolu ezgilerini modern bir yaklaşımla birleştiren Özçelik, yalın ama etkileyici yorumuyla müziğine ruh katmakta. Sahip olduğu ipeksi sesiyle her notaya duygusunu aktarıp, dinleyiciyi derin bir müzikal yolculuğa çıkaran Jülide Özçelik'i birlikte tanıyalım!