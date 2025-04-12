Dinleyenleri Büyülen İpek Sesli Jülide Özçelik'i Tanıyalım!
Türk caz sahnesinin en özel seslerinden biri olan Jülide Özçelik, kendine özgü vokali ve müzikal tarzıyla dinleyicileri büyüleyen bir sanatçı Caz, Türk sanat müziği ve Anadolu ezgilerini modern bir yaklaşımla birleştiren Özçelik, yalın ama etkileyici yorumuyla müziğine ruh katmakta. Sahip olduğu ipeksi sesiyle her notaya duygusunu aktarıp, dinleyiciyi derin bir müzikal yolculuğa çıkaran Jülide Özçelik'i birlikte tanıyalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalan Dünya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gönül Dağı
Kendinle Kalırsın
Zaman
Kimse Bilmez
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mecnunum Leylamı Gördüm
Bugün Neden Gelmedin
Sebep
Anan Var Midur
Sonbahar Rüzgarı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın