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Dinlerken Kendini GTA'da Gibi Hissedeceğin Parçalar

etiket Dinlerken Kendini GTA'da Gibi Hissedeceğin Parçalar

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 20:18

Bazı şarkılar vardır ki ruhunu ve enerjini değiştirir. 2026'da yeni GTA gelirken biz de kendimizi şöyle bir GTA dünyasının içine atmayalım mı? Sesi açıp dinlemeye başlayınca kendini GTA dünyasının ana karakteri gibi hissettirecek şarkıları özenle listeledik. Hazırsan hadi atla arabaya yola çıkıyoruz!

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1. Phil Collins - In The Air Tonight

2. Toto - Africa

3. Daryl Hall & John Oates - Out Of Touch

4. Dr. Dre & Snoop Dogg - Still D.R.E.

5. Jan Hammer - Crockett's Theme

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6. 2Pac - Ambitionz Az a Ridah

7. Ice Cube - It Was A Good Day

8. Snoop Dogg - Gin And Juice

9. N.W.A. - Express Yourself

10. Kavinsky - Nightcall

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11. Perturbator - Future Clu

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Begüm
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