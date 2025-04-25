Dinlerken "İyi Ki Bir Araya Gelmişler" Dedirtecek 11 Düet
Öyle düetler var ki, olmasalarmış eksik hissederdik .İşte karşınızda, dinlerken 'İyi Ki Bir Araya Gelmişler' dedirtecek 15 düet! Bu şarkılar, her defasında büyüsünü yenileyerek bizi etkisi altına alıyor. Şimdi sizler için bu ikonik düetleri derledik. Peki ya sizin favori düetiniz hangisi?
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1. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile
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2. Rihanna, Mikky Ekko -Stay
3. Ed Sheeran, Beyonce- Perfect
4. Diana Ross, Lionel Richie - Endless Love
5. Karlos & Yaren - YANARIM
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6. Shakira, Rihanna- Can't Remember to Forget You
7. Beyoncé & Jay-Z - "Crazy In Love
8. Michael Jackson,PaulMCcartney-The Girl is mine
9. Eflatun, Burcu Güneş- Çıkmaz Sokak
10. Ayla, Beyazıt Öztürk- Bağdat
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11. Nilüfer- Şebnem Ferah- Erkekler Ağlamaz
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