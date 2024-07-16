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Dinledikçe Dans Etmek İsteyeceğiniz 15 Enerji Dolu Türkçe Şarkı

etiket Dinledikçe Dans Etmek İsteyeceğiniz 15 Enerji Dolu Türkçe Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 16:31

Haydi, içimizdeki dansçıyı serbest bırakma zamanı geldi! İşte size dinledikçe ayaklarınızın yerden kesileceği, enerji dolu şarkılar! Bu playlist, sıcak bir yaz gününde terasınızda, arkadaşlarınızla birlikte veya tek başınıza odanızın ortasında dans etmek için tam da aradığınız şey.

Şarkılar başlasın, ritmi hissedin ve kendinizi müziğin büyüsüne bırakın.

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1. Hande Yener - Aşkın Ateşi

2. Atiye - Salla

3. Babutsa - Yanayım Yanayım

4. Göksel - Bi' Seni Konusurum

5. Tarkan - Dilli Düdük

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6. Serdar Ortaç - Dansöz

7. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk

8. Tarık Mengüç - Şak Şuka

9. Kenan Doğulu - Çakkıdı

10. Mahsun Kırmızıgül - Dinle

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11. Seda Gürel - Çalkala

12. Ebru Gündeş - Çingenem

13. Aylin Aslım - Ben Kalender Meşrebim

14. Seyyal Taner - Son Verdim Kalbimin İşine

15. Gökhan Özen - Aramazsan Arama

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