Dinledikçe Dans Etmek İsteyeceğiniz 15 Enerji Dolu Türkçe Şarkı
Dinledikçe Dans Etmek İsteyeceğiniz 15 Enerji Dolu Türkçe Şarkı
Haydi, içimizdeki dansçıyı serbest bırakma zamanı geldi! İşte size dinledikçe ayaklarınızın yerden kesileceği, enerji dolu şarkılar! Bu playlist, sıcak bir yaz gününde terasınızda, arkadaşlarınızla birlikte veya tek başınıza odanızın ortasında dans etmek için tam da aradığınız şey.
Şarkılar başlasın, ritmi hissedin ve kendinizi müziğin büyüsüne bırakın.
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1. Hande Yener - Aşkın Ateşi
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2. Atiye - Salla
3. Babutsa - Yanayım Yanayım
4. Göksel - Bi' Seni Konusurum
5. Tarkan - Dilli Düdük
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6. Serdar Ortaç - Dansöz
7. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk
8. Tarık Mengüç - Şak Şuka
9. Kenan Doğulu - Çakkıdı
10. Mahsun Kırmızıgül - Dinle
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