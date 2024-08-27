Dinlediğiniz Şarkılar Kısa Geliyorsa: Dünyanın En Uzun 10 Şarkısı
Dinlediğiniz Şarkılar Kısa Geliyorsa: Dünyanın En Uzun 10 Şarkısı
Müzik, zamanın ötesinde bir yolculuktur ve bazen bir şarkının süresi, duygularımızı derinlemesine hissetmemiz için yeterli gelmeyebilir. İşte bu listede, sıradanın ötesinde uzun soluklu müzikal maceralar sunan dünyanın en uzun 10 şarkısını bulacaksınız.👇
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1. Dogs
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2. Thick as a Brick (Pt. I) (1997 Remaster)
3. Genesis - Supper's Ready [Full Song]
4. Kahır Mektubu
5. Pink Floyd - Echoes (Official Audio)
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