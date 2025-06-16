Dinlediğin An Kalbine Taht Kuracak 12 Efsane Şarkı
Kalbine dokunan müziği herkes arar ama bulmak bazen zordur. Biz senin için bu arayışı kolaylaştırmak istedik. Duyguların kelimelere de notalara da sığdığı bu 12 parça, ruhuna çarpan bir rüzgar gibi geçecek içinden. Belki ağlatacak, belki de bir anda gülümsetip geçmişte unuttuğun bir seni hatırlatacak. Ama hepsinin ortak özelliği şu: Dinlediğin anda kalbinde yer edecekler.
Hazırsan kulaklığını tak, çünkü bu şarkılar seni duyguların merkezine doğru çıkaracak samimi bir yolculuğa çağırıyor.👇🏻
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1. Ada Sahili
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2. Yaşar Kurt- Hadi Baba Gene Yap
3. Soner Olgun- Eklemedir Koca Konak
4. Sezen Aksu- Ünzile
5. Barış Manço- Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
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6. Haluk Levent - Elfida
7. Feridun Düzağaç- Lavinia
8. Zakkum- Gökyüzünde
9. Sertap Erener- Lal
10. Şebnem Ferah - Deli Kızım Uyan
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11. Hekimoğlu Türküsü
12. Rumeli Ekrem- Deryalar
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