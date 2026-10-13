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Devlet Bahçeli: “Türkiye, Suudi Arabistan'a Askeri Destek Sağlasın”

Devlet Bahçeli: “Türkiye, Suudi Arabistan'a Askeri Destek Sağlasın”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 12:50
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin net mesaj verdi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği saldırılara değinen Bahçeli, 'Ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasında her türlü askeri desteği vermesi için imkan sağlanmalıdır' ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Mekke İttifakı’na dikkat çeken Bahçeli, Türkiye’nin söz konusu saldırılar karşısında kayıtsız kalmayacağını belirterek, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi durumunda caydırıcı gücün devreye sokulması gerektiğini ifade etti.

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği saldırılara değinen Bahçeli, 'Ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasında her türlü askeri desteği vermesi için imkan sağlanmalıdır' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: 'Ne ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya, ne kıblemiz Kabe’ye ne de Hazreti Resulullah’ın kutlu mabedine yönelik saldırılara tahammül göstermeyiz. Ne gerekiyorsa onu yaparız. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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