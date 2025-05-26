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Dev Rehber: Evde Hangi Leke Nasıl Çıkar?

etiket Dev Rehber: Evde Hangi Leke Nasıl Çıkar?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 12:31

Hani bazen bir kahve içerken “Bi şey olmaz ya” dersin... ve sonra olur! Beyaz gömlekte bir damla çay, halının tam ortasında koca bir meyve suyu lekesi... Kısacası hayat leke dolu ama paniğe gerek yok! Evdeki basit malzemelerle her lekeye savaş açmak mümkün. İşte her evde lazım olacak o sihirli rehber:

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Çay ya da kahve lekesi

Yeni dökülmüşse hemen soğuk suyla durula. Ama kuruduysa panik yok: biraz karbonatla suyu karıştırıp macun yap, lekenin üzerine sür ve 10-15 dakika bekle. Ardından hafifçe ovalayıp yıka. Eğer beyaz kumaşsa, oksijenli su da kurtarıcı olabilir. Ama sıcak suyu unut, lekeyi daha da sabitler. (Evet, o hatayı hepimiz yaptık.)

Çikolata lekesi

İlk olarak çikolatalı kısmı dikkatlice kazı, ama yaymadan. Sonra buzla biraz bastır, çikolata sertleşsin. Ardından fazla parçayı al ve lekeyi soğuk suyla durula. Sıvı deterjanı üzerine dök, hafifçe ovalayıp makineye at. Özellikle beyazlarda mucizeler yaratır.

Domates sosu ve ketçap lekesi

Lekeyi hemen bir kaşıkla al ama sakın yayma! Soğuk suyla altından durula, böylece leke aşağıdan çıkar. Ardından bulaşık deterjanı dök ve nazikçe ovalayıp makineye gönder. Çok inatçıysa, azıcık sirke de mucizeler yaratır.

Oje lekesi

Eğer döküldüyse hemen kurumasına izin verme. Asetonsuz oje çıkarıcı ile (evet asetonsuz, çünkü kumaş zarar görmesin) temiz bir pamuğu ıslat, lekeye tampon yap. Sakın ovalama, yayılır. Kumaşsa hassassa önce küçük bir alanda test et. Ahşap zeminlerde ise limon suyu işe yarayabilir.

Tükenmez kalem lekesi

En iyi yöntem alkol bazlı bir sıvı: kolonya, ispirto ya da asetonsuz oje çıkarıcı. Pamuğa dök, tampon yap. Sonra sıvı sabun ve ılık suyla durula. Kalem lekesi biraz inatçıdır ama bu kombinasyonla yavaş yavaş silinir.

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Yağ lekesi

Yağ lekesi

Yağ lekesi fark edildiği anda üzerine mısır nişastası veya bebek pudrası dök. Yağın üstüne resmen sünger gibi oturur. 15 dakika sonra bir fırçayla temizle. Ardından biraz bulaşık deterjanı ile çitile, sonra normal yıkamaya al. Tişört eski haline döner, sen de mutlu mesut devam edersin.

Pastel boya lekesi

Pastel boya lekesi

Üzerine karbonat ve biraz su sür, sonra diş fırçasıyla hafifçe fırçala. Lekeler yumuşadıktan sonra sabunlu bezle sil. Hala çıkmadıysa jelsiz diş macunu ile bir tur daha dene. Koltuklar yine kendine gelir; çocuksa hâlâ sanatsal ruhunu kaybetmemiş olur!

Deodorant ve ter lekesi

Beyaz tişörtlerin en büyük düşmanı bu. Sirke ve karbonatı karıştırıp bir macun yap, lekenin üzerine sür. 30 dakika beklet, sonra yıka. Düzenli yaparsan eski tişörtlerine kavuşman mümkün!

Yanık lekesi

Evet, ütüyü 5 saniye bıraktık, ızgara efekti geldi. Eğer kumaşın rengi açıldıysa biraz zor ama hâlâ şansımız var. İlk olarak lekeli kısmı limon suyu ve tuz karışımıyla ov. Güneş gören bir yere as ve doğal ağartmayı izle. Çok koyu lekelerde hidrojen peroksit (oksijenli su) bir pamukla uygulanabilir ama öncesinde mutlaka küçük bir yerde dene!

Çim lekesi

Çim lekesi, özellikle açık renk pantolonların baş düşmanıdır. İlk yardım: beyaz sirke + su karışımı. Lekenin üstüne dök, diş fırçasıyla fırçala. Sonra sabunla yıka. Çok inatçılarda alkol bazlı temizleyici (kolonya da olur) işe yarar. Yazın bahçede yere düşen herkes bu yöntemle tanışmalı!

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Mum lekesi

İlk iş: mum donsun. Buzla veya buzdolabında beklet. Sonra dikkatlice kazı. Üzerine kağıt havlu koyup ütüyle bastır, kalan balmumu havluya geçer. Son adımda bulaşık deterjanı ve sıcak suyla sil. Kumaşlar romantizmi kaldırsın diye bu bilgi şart!

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Ecem Bekar
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