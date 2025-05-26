Dev Rehber: Evde Hangi Leke Nasıl Çıkar?
Hani bazen bir kahve içerken “Bi şey olmaz ya” dersin... ve sonra olur! Beyaz gömlekte bir damla çay, halının tam ortasında koca bir meyve suyu lekesi... Kısacası hayat leke dolu ama paniğe gerek yok! Evdeki basit malzemelerle her lekeye savaş açmak mümkün. İşte her evde lazım olacak o sihirli rehber:
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Çay ya da kahve lekesi
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Çikolata lekesi
Domates sosu ve ketçap lekesi
Oje lekesi
Tükenmez kalem lekesi
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Yağ lekesi
Pastel boya lekesi
Deodorant ve ter lekesi
Yanık lekesi
Çim lekesi
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Mum lekesi
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