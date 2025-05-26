Dev Rehber: Evde Hangi Leke Nasıl Çıkar?

Hani bazen bir kahve içerken “Bi şey olmaz ya” dersin... ve sonra olur! Beyaz gömlekte bir damla çay, halının tam ortasında koca bir meyve suyu lekesi... Kısacası hayat leke dolu ama paniğe gerek yok! Evdeki basit malzemelerle her lekeye savaş açmak mümkün. İşte her evde lazım olacak o sihirli rehber: