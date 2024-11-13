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Dev Anket! Çağatay Ulusoy Hangi Partneriyle Daha Çok Yakışıyor?

Dev Anket! Çağatay Ulusoy Hangi Partneriyle Daha Çok Yakışıyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 12:01

Çağatay Ulusoy, Türk televizyon dünyasının en parlak yıldızlarından biri. Uzun yıllardır ekranlarda boy gösteren ve birçok dizi ve filmde başrol oynayan bu yakışıklı oyuncu, sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda çekici görünümüyle de adından sıkça söz ettiriyor. Öyle ki, adı geçtiğinde ilk akla gelen şeylerden biri genellikle karizmatik yüz hatları ve çarpıcı fiziği oluyor. Çağatay'ın bu etkileyici görünümü, onun birçok güzel ve yetenekli kadın oyuncuyla aynı projede yer almasına da olanak sağladı. Ancak, bu durum izleyiciler arasında sürekli bir tartışmayı da beraberinde getirdi: Acaba hangi kadın oyuncu, Çağatay Ulusoy ile en çok yakışıyor?

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Hangi kadın oyuncu Çağatay Ulusoy'la daha iyi?

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