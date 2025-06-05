Derinleşmek İsteyen Öğretmene 5 Yol Arkadaşı

'Derinleşmek kolay değil. Ama mümkün.'

Öğretmenler odası sohbetlerinin birinde bir öğretmen anlatmıştı:

“Bir gün derste öğrencilerime şöyle dedim:

‘Bugün planladığım dersi iptal ediyorum. Sadece konuşacağız.’

Önce şaşırdılar, sonra göz göze geldik. O an anladım. Onlar dersi değil, beni dinliyorlardı. Çünkü ben o gün ilk kez kendimi, sadece öğretmen değil, insan olarak da sınıfa getirmiştim.”

Belki bu an sana da tanıdık gelir. Çünkü öğretmenlik, sadece ders anlatmak değil; insanca temas edebilmek, kendini de eğitimin bir parçası yapabilmektir. Ama modern çağ, pek çok kişi gibi öğretmeni de sürekli hızlandırıyor. Belki de yavaş ebeveynlik gibi yavaş öğretmenlik kavramını da gündeme taşımalıyız. Ama günümüzdeki öğretmenlerin hız içinde yapmaları gerekenler net:

Planla, uygula, ölç, raporla...

Bu yoğun akışta durmak, soluklanmak ve “Ben ne yapıyorum?” diye sormak cesaret istiyor.