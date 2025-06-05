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Derinleşmek İsteyen Öğretmene 5 Yol Arkadaşı

etiket Derinleşmek İsteyen Öğretmene 5 Yol Arkadaşı

Lucky B ve Helon X
Lucky B ve Helon X - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 09:57

'Derinleşmek kolay değil. Ama mümkün.'

Öğretmenler odası sohbetlerinin birinde bir öğretmen anlatmıştı:

“Bir gün derste öğrencilerime  şöyle dedim: 

‘Bugün planladığım dersi iptal ediyorum. Sadece konuşacağız.’ 

Önce şaşırdılar, sonra göz göze geldik. O an anladım. Onlar dersi değil, beni dinliyorlardı. Çünkü ben o gün ilk kez kendimi, sadece öğretmen değil, insan olarak da sınıfa getirmiştim.”

Belki bu an sana da tanıdık gelir. Çünkü öğretmenlik, sadece ders anlatmak değil; insanca temas edebilmek, kendini de eğitimin bir parçası yapabilmektir. Ama modern çağ, pek çok kişi gibi öğretmeni de sürekli hızlandırıyor. Belki de yavaş ebeveynlik gibi yavaş öğretmenlik kavramını da gündeme taşımalıyız. Ama günümüzdeki öğretmenlerin hız içinde yapmaları gerekenler net:

Planla, uygula, ölç, raporla...

Bu yoğun akışta durmak, soluklanmak ve “Ben ne yapıyorum?” diye sormak cesaret istiyor.

İşte tam da bu yüzden, derinleşmek bir ihtiyaç.

İşte tam da bu yüzden, derinleşmek bir ihtiyaç.

Peki nasıl? Bu hızlı akış içinde durmak, yavaşlamak ve derinleşmek gerekir. Prof. Dr. Cem Balçıkanlı’nın Elma Yayınevi tarafından yeni yayımlanan kitabı “D-e-r-i-n-l-e-ş: Bir Öğretmenin Kendisine Sorması Gereken Sorular”, bu kavramı mercek altına alıyor. Bu kitap, öğretmenlik mesleğini bir içsel yolculuk olarak ele alıyor ve okurlarını derin düşünmeye teşvik ediyor. Kitapta yer alan bilgiler ışığında bir öğretmenin derinleşmesi için atabileceği beş anlamlı adım:

  • Dur. Gerçekten dur.

Derinleşmek, her şeyden önce yavaşlamayı gerektirir. Bazı günler, dersin ilk beş dakikasını planı uygulamaya değil, sınıfa bakmaya ayır.

Sınıfın havası nasıl? Sen nasılsın? Onlar sana nasıl bakıyor?

Bir öğretmenin en iyi araçlarından biri “farkındalıktır.” Dersi başlatmadan önce, belki de kendinle ve sınıfın ruhuyla yeniden bağlantı kurman gerekir.

  • Kendi öğretmenlik felsefeni yaz.

Hiç düşündün mü? Sınıfa her gün neye inanarak giriyorsun?

“Benim öğretmenliğim neye yaslanıyor?”

Bir sayfa bile olsa, bunu yaz. Belki “Her çocuğun öğrenme hakkı olduğuna inanıyorum.” diyeceksin. Ya da “Bir çocuğun göz teması, sınav notundan değerlidir.” diyeceksin. Kim bilir?

Bu felsefe senin iç pusulan olur — ve savrulmanı engeller.

  • Meslektaşlarınla derin konuşmalar yap.

“Bugün derste ne yaptın?” yerine “Bugün seni sınıfta ne duygulandırdı?” sorusunu sor. Mesleki sohbetleri sadece yöntem ve sınavlardan çıkart. Duygular, ikilemler, kırılganlıklar, başarılar ve çıkmazlar da konuşulmalı. Çünkü yalnız olmadığını fark etmek, öğretmenin en büyük güçlerinden biridir.

  • Kendin için öğren.

Sadece performans değerlendirmeleri veya seminer zorunlulukları için değil… Merak ettiğin, sana iyi gelen bir konuyu öğrenmeye zaman ayır. Bu bir podcast olabilir, bir roman, bir makale ya da hiç bilmediğin bir alanda izlediğin bir film. Unutma, öğrenen bir öğretmen, yalnızca daha güncel değil; daha yaşayan, daha anlayan bir öğretmendir.

  • Küçük ritüellerle kendine alan aç.

Masanın üstüne bir çiçek koy. 

Her hafta bir öğrenciye teşekkür mektubu yaz.

Ders bitince birkaç dakika “ne hissettim?” notu al.

Aslında öğretmenliği insanlaştıran küçük şeylerdir.  Ve derinleşmek, çoğu zaman küçük ama sürekli adımlarla gerçekleşir.

Son Söz:

Derinleşmek, öğretmeni yavaşlatmaz — güçlendirir. Çünkü hızla akan sistemin içinde, kendi sesini duymayı başaran öğretmen, sadece kendi yolunu değil; öğrencisinin yolunu da aydınlatır.

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'Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio'

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