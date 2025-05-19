onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Derdini Sadece Enstrümanla Anlatan 12 Şarkı

etiket Derdini Sadece Enstrümanla Anlatan 12 Şarkı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 23:42

Hiçbir kelime kullanılmadan yüreğe dokunan, hayatın belli anlarını tamamlayan şarkılar vardır. İşte o derin parçaları sizler için derledik. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Explosions in the Sky - Your Hand in Mine

2. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche

3. Godspeed You! Black Emperor - Sleep

4. Balmorhea - Remembrance

5. Mogwai - Auto Rock

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ólafur Arnalds - Near Light

7. Max Richter - On The Nature of Daylight

8. Sigur Rós - Samskeyti

9. Brian Eno - An Ending

10. Balmorhea - Settler

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Explosions in the Sky - First Breath After Coma

12. Nils Frahm - Says

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın