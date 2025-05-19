Derdini Sadece Enstrümanla Anlatan 12 Şarkı
Hiçbir kelime kullanılmadan yüreğe dokunan, hayatın belli anlarını tamamlayan şarkılar vardır. İşte o derin parçaları sizler için derledik. 👇
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1. Explosions in the Sky - Your Hand in Mine
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2. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche
3. Godspeed You! Black Emperor - Sleep
4. Balmorhea - Remembrance
5. Mogwai - Auto Rock
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6. Ólafur Arnalds - Near Light
7. Max Richter - On The Nature of Daylight
8. Sigur Rós - Samskeyti
9. Brian Eno - An Ending
10. Balmorhea - Settler
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11. Explosions in the Sky - First Breath After Coma
12. Nils Frahm - Says
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