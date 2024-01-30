Depremin Yıkıcı Görüntüleri: Sahil Apartmanı 65 Kişiye Mezar Olmuştu

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en fazla etkilenen illerinde başında Hatay geliyordu. Hatay’da 65 kişiye mezar olan Sahil Apartmanı’nın yakım görüntüleri ortaya çıktı. Apartman, depremin ilk 10 saniyesinde yerle bir olmuş.