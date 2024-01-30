Depremin Yıkıcı Görüntüleri: Sahil Apartmanı 65 Kişiye Mezar Olmuştu
Depremin Yıkıcı Görüntüleri: Sahil Apartmanı 65 Kişiye Mezar Olmuştu
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en fazla etkilenen illerinde başında Hatay geliyordu. Hatay’da 65 kişiye mezar olan Sahil Apartmanı’nın yakım görüntüleri ortaya çıktı. Apartman, depremin ilk 10 saniyesinde yerle bir olmuş.
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6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat gecesi yerle bir olan Sahil Apartmanı'nın yerle bir olma anına ait görüntüler aylar sonra ortaya çıktı.
Görüntülerde; 65 kişiye mezar olan 6 katlı 2 bloktan oluşan binanın beşik gibi sallanarak yerle bir olduğu görüldü.
6 Şubat depremlerinde zor anlar yaşadığını ifade eden 45 yaşındaki Arzu Yavuz, Eda ve Sahil apartmanlarının depremin ilk 10 saniyesinde yıkıldığını belirterek, “İnsanlar apartmanda acımasızca öldüler. Allah kimsenin başına getirmesin. Bir kişinin kurtulduğunu tahmin ediyorum. Binanın ne zaman yapıldığını bilmiyorum ama çok eski değildi” dedi.
Deprem anına ilişkin çıkan son görüntüler 👇
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