Depremde Enkaza Dönerek 72 Kişiye Mezar Olan ISIAS Otel'in Sahibinin Hadsiz Açıklaması Sinirleri Hoplattı
Depremde Enkaza Dönerek 72 Kişiye Mezar Olan ISIAS Otel'in Sahibinin Hadsiz Açıklaması Sinirleri Hoplattı
6 Şubat'ta meydana gelen korkunç depremler tüm Türkiye'nin yüreğinde kapanmaz bir yara açtı. 11 ili etkileyen felaketlerde en ağır darbeyi alan şehirlerden Adıyaman'da yıkılan ISIAS Otel'i infial yaratmıştı. Yapı denetiminden geçemediği ortaya çıkan otelin sahibi Ahmet Bozkurt öyle bir savunma yaptı ki... Bozkurt'un sözleri tepkilerin hedefi oldu.
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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaralar hala dün gibi taze. Çok büyük acılar yaşadığımız afet yüzünden 11 ilimiz ağır hasar aldı.
Yüzbinlerce ev ve işyerinin tuzla buz olduğu depremler 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.
Deprem yüzünden harabeye dönüşen yapılardan bir tanesi de Adıyaman'daki ISIAS Otel idi. Söz konusu otelde KKTC'den ortaokullu voleybolcular, spor hocaları ve birçok kişi konaklıyordu.
Yapı denetiminden geçemediği için mühürlendiği ortaya çıkan ISIAS Otel'in sonrasında yeniden açılmasına izin verildiği ortaya çıkmıştı.
72 kişiye mezar olan otel yüzünden 5 kişi tutuklandı. 11 kişi için de 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçuyla 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
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Otel sahibi tutuklu sanık Ahmet Bozkurt'un son yaptığı savunması ise adeta kan dondurdu. İşini doğru şekilde yaptığını iddia eden Bozkurt, depremin 7.7 değil de 7.2 şiddetinde olsaydı otelin yıkılmayacağını söyledi.
"Ben işimi düzgün yaptım. Eğer 7.2 şiddetinde deprem olmasaydı binam yıkılmayacaktı. Binam şu anki yönetmeliklerde 7.2 şiddetine dayanacak düzeyde. Eğer deprem 7.7 yerine 7.2 şiddetinde olsaydı binam yıkılmayacaktı."
"Depremde 850 bin bina yıkıldı, 52 binden fazla ölü var. Benim binamda da 72 kişi öldü. Ben de kahroldum. Yaşayamıyorum. Acıyı yaşıyorum. Yaşayan bir ölüyüm."
ISIAS Otel sahibi Ahmet Bozkurt'un sinirleri hoplatan savunması sosyal medyada infial yarattı!
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yitip giden canlarla alay ediyorlar Bu nasıl korkunç bir duygudur böyle🥺🥺🥺
Bu otel tam bizim evin karşısındaydı yedi defa imar affından faydalandı koyu akepelidir sahibi ve her seçim zamanı ilahının koca bi afişini asardı onu astığı... Devamını Gör
Açıklamalarını okuyunca bir yanım empati yapmaya çalışmıştı adamla ama senin yazdıkların hepsini aldı götürdü. İmar affı, koyu yandaş… her şeyi açıklıyor. Gi... Devamını Gör
allaheyea akbarrrrrtt