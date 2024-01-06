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Depremde Enkaza Dönerek 72 Kişiye Mezar Olan ISIAS Otel'in Sahibinin Hadsiz Açıklaması Sinirleri Hoplattı

Depremde Enkaza Dönerek 72 Kişiye Mezar Olan ISIAS Otel'in Sahibinin Hadsiz Açıklaması Sinirleri Hoplattı

Deprem
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.01.2024 - 22:19

6 Şubat'ta meydana gelen korkunç depremler tüm Türkiye'nin yüreğinde kapanmaz bir yara açtı. 11 ili etkileyen felaketlerde en ağır darbeyi alan şehirlerden Adıyaman'da yıkılan ISIAS Otel'i infial yaratmıştı. Yapı denetiminden geçemediği ortaya çıkan otelin sahibi Ahmet Bozkurt öyle bir savunma yaptı ki... Bozkurt'un sözleri tepkilerin hedefi oldu.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaralar hala dün gibi taze. Çok büyük acılar yaşadığımız afet yüzünden 11 ilimiz ağır hasar aldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaralar hala dün gibi taze. Çok büyük acılar yaşadığımız afet yüzünden 11 ilimiz ağır hasar aldı.

Yüzbinlerce ev ve işyerinin tuzla buz olduğu depremler 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yüzbinlerce ev ve işyerinin tuzla buz olduğu depremler 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Deprem yüzünden harabeye dönüşen yapılardan bir tanesi de Adıyaman'daki ISIAS Otel idi. Söz konusu otelde KKTC'den ortaokullu voleybolcular, spor hocaları ve birçok kişi konaklıyordu.

Deprem yüzünden harabeye dönüşen yapılardan bir tanesi de Adıyaman'daki ISIAS Otel idi. Söz konusu otelde KKTC'den ortaokullu voleybolcular, spor hocaları ve birçok kişi konaklıyordu.

Yapı denetiminden geçemediği için mühürlendiği ortaya çıkan ISIAS Otel'in sonrasında yeniden açılmasına izin verildiği ortaya çıkmıştı.

Yapı denetiminden geçemediği için mühürlendiği ortaya çıkan ISIAS Otel'in sonrasında yeniden açılmasına izin verildiği ortaya çıkmıştı.

72 kişiye mezar olan otel yüzünden 5 kişi tutuklandı. 11 kişi için de 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçuyla 22 yıla kadar hapis cezası istendi.

72 kişiye mezar olan otel yüzünden 5 kişi tutuklandı. 11 kişi için de 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçuyla 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
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Otel sahibi tutuklu sanık Ahmet Bozkurt'un son yaptığı savunması ise adeta kan dondurdu. İşini doğru şekilde yaptığını iddia eden Bozkurt, depremin 7.7 değil de 7.2 şiddetinde olsaydı otelin yıkılmayacağını söyledi.

Otel sahibi tutuklu sanık Ahmet Bozkurt'un son yaptığı savunması ise adeta kan dondurdu. İşini doğru şekilde yaptığını iddia eden Bozkurt, depremin 7.7 değil de 7.2 şiddetinde olsaydı otelin yıkılmayacağını söyledi.

Bozkurt, __'Tek tip demir kullanıldı denilmesini kabul etmiyorum. 18'lik, 22'lik, 12'lik ve 8'lik demirlerim var. En ince demirlerim de 8’lik demir. Hep kum üzerinde duruldu. Bütün yapılarda, imar kanunlarına göre tavan tabyalarında aspolen kullanılıyor. Bu malzeme çok hafif, dolayısıyla herhangi bir darbede de o aşağı düştüğü zaman yaranmaya sebebiyet vermemesi için hafif bir malzemedir. Tavanlarda da kullanılır. Bizim kolonlarımız ortada benim kolon ve kirişlerimden örnekler, numuneler alınmış' ifadelerini kullandı.

"Ben işimi düzgün yaptım. Eğer 7.2 şiddetinde deprem olmasaydı binam yıkılmayacaktı. Binam şu anki yönetmeliklerde 7.2 şiddetine dayanacak düzeyde. Eğer deprem 7.7 yerine 7.2 şiddetinde olsaydı binam yıkılmayacaktı."

"Ben işimi düzgün yaptım. Eğer 7.2 şiddetinde deprem olmasaydı binam yıkılmayacaktı. Binam şu anki yönetmeliklerde 7.2 şiddetine dayanacak düzeyde. Eğer deprem 7.7 yerine 7.2 şiddetinde olsaydı binam yıkılmayacaktı."

'...Bugünün değerlerini bile karşılayacak düzeyde ben belgelerle konuşuyorum. Dolayısıyla bana ve evlatlarıma atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum... Daha önce bölgede olan 7.2 şiddetinde bir depremde benim binamda sıva bile çatlamamıştı. Ben otelimde nasıl malzeme kullandığımı biliyorum. Benim mühendislerim binayı en sağlam şekilde yapmışlardır. Eğer bir tek İsias yıkılmış olsaydı, enkazın başına gider, hayatımı sonlandırırdım.'

"Depremde 850 bin bina yıkıldı, 52 binden fazla ölü var. Benim binamda da 72 kişi öldü. Ben de kahroldum. Yaşayamıyorum. Acıyı yaşıyorum. Yaşayan bir ölüyüm."

"Depremde 850 bin bina yıkıldı, 52 binden fazla ölü var. Benim binamda da 72 kişi öldü. Ben de kahroldum. Yaşayamıyorum. Acıyı yaşıyorum. Yaşayan bir ölüyüm."

'Depremin acısını ben de yaşadım. Ailemden 300 kişi hayatını kaybetti. Ben de deprem sırasında yaralandım. 73 yaşındayım. Deprem günü su yok, kalacak yer yok. Ben ilk başta buradan ayrılmam dedim ama daha sonra ailemin isteğiyle Aksaray’a gittim, kaçmadım. Kaçan insan teslim olur mu? Ben ve evlatlarım kendimiz teslim olduk' 

ISIAS Otel sahibi Ahmet Bozkurt'un sinirleri hoplatan savunması sosyal medyada infial yarattı!

ISIAS Otel sahibi Ahmet Bozkurt'un sinirleri hoplatan savunması sosyal medyada infial yarattı!
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Nail Tutya

yitip giden canlarla alay ediyorlar Bu nasıl korkunç bir duygudur böyle🥺🥺🥺

Erkin esenn

Bu otel tam bizim evin karşısındaydı yedi defa imar affından faydalandı koyu akepelidir sahibi ve her seçim zamanı ilahının koca bi afişini asardı onu astığı... Devamını Gör

Arwen

Açıklamalarını okuyunca bir yanım empati yapmaya çalışmıştı adamla ama senin yazdıkların hepsini aldı götürdü. İmar affı, koyu yandaş… her şeyi açıklıyor. Gi... Devamını Gör

Kılıç

allaheyea akbarrrrrtt