Deprem Uzmanı Ahmet Ercan'dan Kritik Uyarı: '7 Büyüklüğünde Depreme Gebe'
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan'dan Kritik Uyarı: '7 Büyüklüğünde Depreme Gebe'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Hakkari depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. Depremin zamanını bilmediğini söyleyen Prof. Dr. Ercan, depremin 7 büyüklüğünde olabileceğini açıkladı.
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AFAD sabah saat 06.09'da merkez üssü Hakkari Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Yaşanan depremlerin ardından gözler uzman isimlere çevrildi ve peş peşe açıklamalar geldi. Jeofizik Y.Müh. Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan beklenen açıklamalar geldi.
Övgün Ahmet Ercan ise yaptığı açıklamada, "06.09'da Hakkari- Kayalık Çukurca'da ola M4,1 lik küçük deprem ortamın gerilmekte olduğunu gösteriyor. Bölge gelecekte 7 büyüklüğü dolayında bir depreme gebedir. Zamanı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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