Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Deprem Tatbikatında Kaza: AFAD Görevlisi Yere Çakıldı

Deprem Tatbikatında Kaza: AFAD Görevlisi Yere Çakıldı

AFAD
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 15:53

İstanbul’da bir okulda yapılan deprem tatbikatı sırasında kaza yaşandı. AFAD görevlisi, halatının kopası sonrasında yaklaşık 2 metreden yere çakıldı. Görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay, 14.30 sıralarında, Bakırköy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Olay, 14.30 sıralarında, Bakırköy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; AFAD tarafından okulda deprem tatbikatı yapıldığı sırada, 3'üncü kattan depremzede kurtaran AFAD görevlisi, bağlı olduğu halatın makarasının çıkmasıyla yüksekten düştü.

Edinilen bilgiye göre; AFAD tarafından okulda deprem tatbikatı yapıldığı sırada, 3'üncü kattan depremzede kurtaran AFAD görevlisi, bağlı olduğu halatın makarasının çıkmasıyla yüksekten düştü.

Yaralanan AFAD görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaralanan AFAD görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın