Deprem Tatbikatında Kaza: AFAD Görevlisi Yere Çakıldı
Deprem Tatbikatında Kaza: AFAD Görevlisi Yere Çakıldı
İstanbul’da bir okulda yapılan deprem tatbikatı sırasında kaza yaşandı. AFAD görevlisi, halatının kopası sonrasında yaklaşık 2 metreden yere çakıldı. Görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.
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Olay, 14.30 sıralarında, Bakırköy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; AFAD tarafından okulda deprem tatbikatı yapıldığı sırada, 3'üncü kattan depremzede kurtaran AFAD görevlisi, bağlı olduğu halatın makarasının çıkmasıyla yüksekten düştü.
Yaralanan AFAD görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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