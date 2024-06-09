Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇
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1. "??? şeklinde mesaj attığımda yüzüm böyle görünüyor."
2. "Ne zaman tuhaf bir şey olsa hayali kameraya böyle bir bakış atıyorum."
3. "Sınav stresi olmadan uyumanın verdiği keyif."
5. "Yarın söylerim / Tüm akşam ben"
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6. "Bu numarayı nasıl engelleyebilirim?"
7. "Yaşlandıkça onu daha iyi anlıyoruz."
8. "İşten sonra ne yapıyorsun? / Çoktan yatağa giren ben..."
9. "Biriyle rahat davranmaya başlayınca vücudumu terk eden utangaçlık"
10. "Birisi hakkındaki en ufak detayı hatırlayınca"
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11. "Eskiden eğlendiğim zamanlardaki videolarımı izlerken"
12. "Nereden biliyorsun? / Ben ve FBI ekibim."
13. "Hatırlıyor musun? / Ben"
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