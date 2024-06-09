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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 15:01

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...👇

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1. "??? şeklinde mesaj attığımda yüzüm böyle görünüyor."

1. "??? şeklinde mesaj attığımda yüzüm böyle görünüyor."
twitter.com

2. "Ne zaman tuhaf bir şey olsa hayali kameraya böyle bir bakış atıyorum."

2. "Ne zaman tuhaf bir şey olsa hayali kameraya böyle bir bakış atıyorum."
twitter.com

3. "Sınav stresi olmadan uyumanın verdiği keyif."

3. "Sınav stresi olmadan uyumanın verdiği keyif."
twitter.com

4. "Dedektif olmaya karar verip bilmek istemediğim bir şeyi öğrenince ben:"

5. "Yarın söylerim / Tüm akşam ben"

5. "Yarın söylerim / Tüm akşam ben"
twitter.com
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6. "Bu numarayı nasıl engelleyebilirim?"

6. "Bu numarayı nasıl engelleyebilirim?"
twitter.com

7. "Yaşlandıkça onu daha iyi anlıyoruz."

7. "Yaşlandıkça onu daha iyi anlıyoruz."
twitter.com

8. "İşten sonra ne yapıyorsun? / Çoktan yatağa giren ben..."

8. "İşten sonra ne yapıyorsun? / Çoktan yatağa giren ben..."
twitter.com

9. "Biriyle rahat davranmaya başlayınca vücudumu terk eden utangaçlık"

9. "Biriyle rahat davranmaya başlayınca vücudumu terk eden utangaçlık"
twitter.com

10. "Birisi hakkındaki en ufak detayı hatırlayınca"

10. "Birisi hakkındaki en ufak detayı hatırlayınca"
twitter.com
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11. "Eskiden eğlendiğim zamanlardaki videolarımı izlerken"

11. "Eskiden eğlendiğim zamanlardaki videolarımı izlerken"
twitter.com

12. "Nereden biliyorsun? / Ben ve FBI ekibim."

12. "Nereden biliyorsun? / Ben ve FBI ekibim."
twitter.com

13. "Hatırlıyor musun? / Ben"

13. "Hatırlıyor musun? / Ben"
twitter.com

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