Deniz Akkaya Ünlü Şef Somer Siviroğlu'nun Kızını Görmeye Gittiğini Öğrenince Çıldırdığını Anlattı
Deniz Akkaya Ünlü Şef Somer Siviroğlu'nun Kızını Görmeye Gittiğini Öğrenince Çıldırdığını Anlattı
Deniz Akkaya ve kızıyla ilgili sular durulmuyor. Ünlü manken bugün yaptığı paylaşımda Somer Şef'in kızını görmeye gititğini söyledi. Detaylar aşağıda 👇
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Deniz Akkaya yaptığı açıklamalarla günde yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Akkaya'nın kızıyla yaşadığı tartışma ve sonrasında gelişen olaylar herkesin ağzını açık bırakmıştı.
En son geçtiğimiz gün Akkaya'nın kızının babası Efe Önbilgin, velayetin değiştirilmesi ve uyuşturucu kullanımının tespiti için dava açmıştı.
Bugünkü son gelişmede ise olaya başka ünlü bir kişinin ismi dahil oldu. Deniz Akkaya'nın iddiasına göre Şef Somer Sivrikaya, kızı A.'yı görmeye gelmiş.
Olayın tamamını anlamak isteyenler Deniz Akkaya'nın paylaşımını okuyabilir.
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Deniz Akkaya bir takipçisinin sorduğu soruya da şöyle cevap verdi. Bakalım Somer Şef bu iddialarla ilgili ne diyecek?
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