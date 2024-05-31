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Deniz Akkaya'nın Kızının Babası Efe Önbilgin Mahkeme Kararıyla Ünlü İsme Konuşma Yasağı Getirtti

Deniz Akkaya'nın Kızının Babası Efe Önbilgin Mahkeme Kararıyla Ünlü İsme Konuşma Yasağı Getirtti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
31.05.2024 - 14:06

Deniz Akkaya ve kızının yaşadıkları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Konuyla ilgili bugün ise yeni bir gelişme yaşandı.

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Deniz Akkaya günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Eski model, şu ara aile içinde yaşadığı olaylarla gündemde.

Deniz Akkaya günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Eski model, şu ara aile içinde yaşadığı olaylarla gündemde.

Akkaya geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından arka arkaya paylaştığı videolarda, 16 yaşındaki kızından şiddet gördüğünü ve polis çağırmak zorunda kaldığını iddia etmişti.

Akkaya geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından arka arkaya paylaştığı videolarda, 16 yaşındaki kızından şiddet gördüğünü ve polis çağırmak zorunda kaldığını iddia etmişti.

Bu olayın ardından 16 yaşındaki A.'nın devlet korumasına verildiği haberleri çıktı. Ancak Deniz Akkaya, kızını "burnu sürtsün diye" kendi elleriyle Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini açıklamıştı.

Bu olayın ardından 16 yaşındaki A.'nın devlet korumasına verildiği haberleri çıktı. Ancak Deniz Akkaya, kızını "burnu sürtsün diye" kendi elleriyle Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili üst üste yaşanan sansasyonların ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. Deniz Akkaya'nın kızının babası Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

Konuyla ilgili üst üste yaşanan sansasyonların ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. Deniz Akkaya'nın kızının babası Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle Efe Önbilgin ile kızına yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Deniz Akkaya karara uymazsa hakkında 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacak.

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