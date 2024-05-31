Deniz Akkaya'nın Kızının Babası Efe Önbilgin Mahkeme Kararıyla Ünlü İsme Konuşma Yasağı Getirtti

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle Efe Önbilgin ile kızına yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Deniz Akkaya karara uymazsa hakkında 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacak.