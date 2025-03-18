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DEM Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki: "Hak ve Hukuk Gaspı!"

DEM Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki: "Hak ve Hukuk Gaspı!"

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2025 - 20:24

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini açıkladı. Karar sonrası İmamoğlu ve CHP'den açıklamalar art arda gelirken, DEM Parti de karara tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen kararın ardından siyasiler, ünlüler ve sosyal medya kullanıcıları tepkilerini açıkça dile getirdiler. Karar sonrası açıklamalar peş peşe gelirken bir tepki de DEM Parti'den geldi.

DEM Parti'nin resmi hesabında şu ifadelere yer verildi: "Hukuk ve akademi dünyasına bir kara leke sürülmüştür"

DEM Parti'nin resmi hesabında şu ifadelere yer verildi: "Hukuk ve akademi dünyasına bir kara leke sürülmüştür"

'İstanbul Üniversitesi’nin, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararı açık bir hak ve hukuk gaspıdır. 

Hukuki dayanaktan yoksun olan bu karar yeni bir hukuksuzluk dalgasının işaretidir. İşlem hukuki değil, siyasidir. Siyasi amaçlarla üniversiteyi araçsallaştırmak anlamına gelir.

Üniversite yönetimini çeşitli yollarla teslim alarak elde edilen bu karar hem akademi hem de hukuk dünyasına sürülmüş bir kara lekedir.

Bir an evvel bu yanlıştan dönülmeli, siyasetin üzerine bir kara örtü serilmesine izin verilmemelidir.'

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Paylaşımın ardından bir açıklama da DEM Parti Eşbaşkanı Tülay Hatimoğlulları'ndan geldi.

Paylaşımın ardından bir açıklama da DEM Parti Eşbaşkanı Tülay Hatimoğlulları'ndan geldi.

Hatimoğlulları karara yönelik, 'İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının mevzuat bahane edilerek iptal edilmesi demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Bu kara lekeyi sürenler yüzlerce yıl toplumun vicdanında mahkum olarak kalacaktır.' ifadelerini kullandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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