DEM Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki: "Hak ve Hukuk Gaspı!"
DEM Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki: "Hak ve Hukuk Gaspı!"
İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini açıkladı. Karar sonrası İmamoğlu ve CHP'den açıklamalar art arda gelirken, DEM Parti de karara tepki gösterdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi.
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DEM Parti'nin resmi hesabında şu ifadelere yer verildi: "Hukuk ve akademi dünyasına bir kara leke sürülmüştür"
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Paylaşımın ardından bir açıklama da DEM Parti Eşbaşkanı Tülay Hatimoğlulları'ndan geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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