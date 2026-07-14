Delisi Olmayan Şehrin Ruhu Olmaz

Yarım asır önce on beş yaşında bir kızdı, öğretmenine aşık oldu, evlendi, çocuğu olmadı; kocası onu bir gün gördüğü kırmızı elbiseli bir kadına imrenip terk etti. O da terk edilmenin acısını üstüne giydi, tepeden tırnağa kırmızı. Kimileri “deli” dedi ona, kimileri “aşkın en kırmızı hali” dedi. Sultan hiçbirini fazla umursamadı; o sadece kendi hikâyesini giyindi, şehir de onu bağrına bastı.

Türkiye’nin hemen her kentinde böyle bir isim vardır. “Bizim delimiz” denir onlar için, ama aynı cümlenin içinde bir saygı, bir de hüzün taşınır çoğu zaman. Malatya’da üç metrelik bir sopayı Mercedes zannedip trafik ışıklarında duran, trafik polisinin bile şakayla ceza kestiği, sanayi ustalarının tamire aldığı bir genç vardı mesela: Fatih Kaydı, herkesin bildiği adıyla Mercedes Kadir. Otuz altı yaşında hayatını kaybettiğinde vali de başsağlığı mesajı yayınladı, esnaf da. Şehrin kent müzesine balmumu heykeli dikildi. Bir sopaya bu kadar sevgiyi, ancak bir şehir gösterebilir.