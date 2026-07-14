Delisi Olmayan Şehrin Ruhu Olmaz
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Konya’da geçen gün bir kadın hayatını kaybetti. Sultan Özcan, yani herkesin bildiği adıyla Kırmızılı Kadın, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesine binlerce kişi katıldı; hiç tanımadığı, belki hiç konuşmadığı ama yıllardır aynı sokaklarda gördüğü bir kadına bir şehir vedasını böyle etti.
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Oysa o hiçbir zaman “fenomen” olmak istemedi.
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Manisa’da ise çok daha eski bir hikâye var: Ahmet Bedevi. Aslında Kerkük kökenli bir Türkmen, İstiklal Madalyalı bir gazi.
Gerçek mesele, bir şehrin farklı olana ne kadar yer açtığıdır.
Bugün Konya’da kırmızı bir boşluk var.
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