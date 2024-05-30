Deli Karakter Homelander Mortal Kombat 1 Saflarına Katılıyor!
Deli Karakter Homelander Mortal Kombat 1 Saflarına Katılıyor!
Mortal Kombat 1'in iş birlikleri devam ediyor. Bu sefer The Boys dizisinden tanıdığımız Homelander karakteri oyuna ekleniyor.
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The Seven lideri sonunda oyuna ekleniyor.
Mortal Kombat 1'in karakter kadrosu genişlemeye devam ediyor.
Kombat Pack sahibiyseniz daha erken erişeceksiniz.
Bir sonraki karakter ise merak konusu.
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Karakterin sevenleri sayesinde oyun biraz yükselişe geçer ama yine ortaya karışık bir duruma döner. Olmamış işte bu oyun Ed.