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Deli Karakter Homelander Mortal Kombat 1 Saflarına Katılıyor!

Deli Karakter Homelander Mortal Kombat 1 Saflarına Katılıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 11:14

Mortal Kombat 1'in iş birlikleri devam ediyor. Bu sefer The Boys dizisinden tanıdığımız Homelander karakteri oyuna ekleniyor.

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The Seven lideri sonunda oyuna ekleniyor.

The Seven lideri sonunda oyuna ekleniyor.

Aylar önce oyuna ekleneceği duyurulan fakat hakkında pek bir bilgi verilmeyen Homelander, nihayet oyunun Haziran ayı planlarında yer alıyor. Karakterin özelliklerini tanıtan ilk fragman da yayınlanmış durumda.

Mortal Kombat 1'in karakter kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Kombat Pack sahibiyseniz daha erken erişeceksiniz.

Kombat Pack sahibiyseniz daha erken erişeceksiniz.

Şayet Kombat Pack sahibiyseniz o halde karakteri 4 Haziran tarihinde oynamaya başlayabileceksiniz. Eğer pakete sahip değilseniz, o halde 11 Haziran tarihinde çıkacak Homelander ek paketini satın almanız gerekecek.

Bir sonraki karakter ise merak konusu.

Bir sonraki karakter ise merak konusu.

Mortal Kombat'a eklenen son karakter Homelander olmayacak elbette. Oyuna eklenecek bir sonraki karakter şimdiden merak konusu olmuş durumda. Peki sizce kim eklenir?

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Bozkurt

Karakterin sevenleri sayesinde oyun biraz yükselişe geçer ama yine ortaya karışık bir duruma döner. Olmamış işte bu oyun Ed.