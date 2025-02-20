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Dekorasyon Zevkine Göre Seni Yansıtan Şarkıyı Buluyoruz!

etiket Dekorasyon Zevkine Göre Seni Yansıtan Şarkıyı Buluyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 21:57

Dekorasyon tarzın, kişiliğini en iyi şekilde yansıtan bir ifade biçimidir. Her bir obje, renk ve doku, senin tarzını ve hayatına kattığın enerjiyi anlatır. Peki ya müzik? Tıpkı dekorasyon gibi, ruh halini ve iç dünyanı anlatan bir dil değil mi? Şimdi, dekorasyon zevkine göre seni en iyi yansıtan şarkıyı keşfetmeye ne dersin?  

Gel, dekorasyonunla uyumlu bir şarkı bulalım ve melodilerle evinin atmosferini birleştirerek seni en iyi şekilde ifade edelim!👇

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1. Hayalindeki mutfak görselini seçerek testimize başlayalım!

2. Peki ya salon?

3. Banyo da önemli tabii.

4. Yemek odana bir masa seçer misin?

5. Dekorasyon zevkine güveniyor musun?

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6. Yatak odası dekorasyonunda tercihin hangisinden yana olur?

7. Giyinme odası eksik kalamaz :)

8. Bir bahçe hayal et...

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miray soysal
miray soysal
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