Bölüm 4: Terbiye Edilen Nefis

İnsan çoğu zaman başkalarını çözmeye çalışırken kendi iç dünyasını ihmal eder. Oysa en uzun ve en önemli yolculuk, insanın kendisine doğru yaptığı yolculuktur.

Nefsin olgunlaşması, arzuların yok olması anlamına gelmez. Olgunlaşma, arzuların doğru istikamete yönelmesidir.

Eskiden yalnızca almak isteyen insan, zamanla vermekten de sevinç duymaya başlar.

Eskiden görünür olmayı arayan insan, faydalı olmayı önemser.

Eskiden sadece kazanmayı düşünen insan, paylaşmanın bereketini keşfeder. İşte gerçek dönüşüm budur.

Çünkü hakiki eğitim, öncelikle karakteri dönüştürür; bilgi ise bu dönüşümü derinleştirir.

Bilgi tek başına insanı iyi yapmaz. Tarih, çok bilgili olduğu hâlde zulmeden insanlarla doludur. İnsanı değiştiren, bilginin iç terbiyeyle birleşmesidir.

Bu yüzden nefsi eğitmek, baskı altında yaşamak değildir. Tam tersine, insanın kendi potansiyelini özgürleştirmesidir.

Kontrolsüz arzuların peşinde sürüklenen biri, dışarıdan özgür görünse bile içeride bağımlıdır. Nefsini yönetebilen insan ise şartlar ne olursa olsun iç dengesini koruyabilir. Çünkü huzurunu dış şartlara değil, iç dünyasında kurduğu dengeye bağlamıştır.

Modern dünyanın en büyük krizlerinden biri de budur. İnsanların imkânları artıyor; fakat huzurları aynı ölçüde artmıyor. Konfor yükseliyor, seçenekler çoğalıyor. teknoloji gelişiyor fakat kaygılar azalmıyor. Çünkü dış dünya büyürken iç dünya ihmal ediliyor.