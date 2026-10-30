Bölüm 4: Terbiye Edilen Nefis
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İnsan, hayatı boyunca aynı nefisle yaşar; fakat aynı karakterle yaşamaz. Çünkü karakter değişebilir. İnsan doğuştan kusursuz değildir; fakat dönüşme kabiliyetiyle yaratılmıştır. Asıl mesele de budur.
Kadim hikmet, insanı değişmez bir kimlik içinde dondurmaz. Onu sürekli gelişmeye açık bir varlık olarak görür. Bu gelişimin merkezinde ise nefis vardır.
İlk hâliyle nefis, sürekli isteyen taraftır.
Haz ister.
Konfor ister.
Takdir ister.
Kazanmak ister.
Haklı çıkmak ister.
Bu yüzden ilk mücadele, nefsi susturmak değil; onu tanımaktır. Çünkü tanınmayan hiçbir güç yönetilemez.
İnsan kendisini yönetemediği sürece, sahip oldukları arttıkça taşıdığı yük de ağırlaşır.
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