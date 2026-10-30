article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bölüm 4: Terbiye Edilen Nefis

etiket Bölüm 4: Terbiye Edilen Nefis

Kubilay Aktaş
Kubilay Aktaş - yazio
30.10.2026 - 17:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İnsan, hayatı boyunca aynı nefisle yaşar; fakat aynı karakterle yaşamaz. Çünkü karakter değişebilir. İnsan doğuştan kusursuz değildir; fakat dönüşme kabiliyetiyle yaratılmıştır. Asıl mesele de budur.

Kadim hikmet, insanı değişmez bir kimlik içinde dondurmaz. Onu sürekli gelişmeye açık bir varlık olarak görür. Bu gelişimin merkezinde ise nefis vardır.

İlk hâliyle nefis, sürekli isteyen taraftır.

Haz ister.

Konfor ister.

Takdir ister.

Kazanmak ister.

Haklı çıkmak ister.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu yüzden ilk mücadele, nefsi susturmak değil; onu tanımaktır. Çünkü tanınmayan hiçbir güç yönetilemez.

Bu yüzden ilk mücadele, nefsi susturmak değil; onu tanımaktır. Çünkü tanınmayan hiçbir güç yönetilemez.

İnsan çoğu zaman başkalarını çözmeye çalışırken kendi iç dünyasını ihmal eder. Oysa en uzun ve en önemli yolculuk, insanın kendisine doğru yaptığı yolculuktur.

Nefsin olgunlaşması, arzuların yok olması anlamına gelmez. Olgunlaşma, arzuların doğru istikamete yönelmesidir.

Eskiden yalnızca almak isteyen insan, zamanla vermekten de sevinç duymaya başlar.

Eskiden görünür olmayı arayan insan, faydalı olmayı önemser.

Eskiden sadece kazanmayı düşünen insan, paylaşmanın bereketini keşfeder. İşte gerçek dönüşüm budur.

Çünkü hakiki eğitim, öncelikle karakteri dönüştürür; bilgi ise bu dönüşümü derinleştirir.

Bilgi tek başına insanı iyi yapmaz. Tarih, çok bilgili olduğu hâlde zulmeden insanlarla doludur. İnsanı değiştiren, bilginin iç terbiyeyle birleşmesidir.

Bu yüzden nefsi eğitmek, baskı altında yaşamak değildir. Tam tersine, insanın kendi potansiyelini özgürleştirmesidir.

Kontrolsüz arzuların peşinde sürüklenen biri, dışarıdan özgür görünse bile içeride bağımlıdır. Nefsini yönetebilen insan ise şartlar ne olursa olsun iç dengesini koruyabilir. Çünkü huzurunu dış şartlara değil, iç dünyasında kurduğu dengeye bağlamıştır.

Modern dünyanın en büyük krizlerinden biri de budur. İnsanların imkânları artıyor; fakat huzurları aynı ölçüde artmıyor. Konfor yükseliyor, seçenekler çoğalıyor. teknoloji gelişiyor fakat kaygılar azalmıyor.  Çünkü dış dünya büyürken iç dünya ihmal ediliyor.

İnsan kendisini yönetemediği sürece, sahip oldukları arttıkça taşıdığı yük de ağırlaşır.

İnsan kendisini yönetemediği sürece, sahip oldukları arttıkça taşıdığı yük de ağırlaşır.

Kadim hikmet, nefsi düşman olarak değil; eğitilmesi gereken bir emanet olarak görür. 

Çünkü nefis olmasaydı imtihan olmazdı.

İmtihan olmasaydı gelişim olmazdı.

Gelişim olmasaydı olgunluk da olmazdı.

Bu yüzden mesele nefsi yok etmek değildir, onu doğru istikamete yönlendirmektir.

Güçlü bir at, binicisini hedefe de götürebilir, uçuruma da sürükleyebilir fakat mesele atta değil, dizgini kimin tuttuğundadır.

Nefis de böyledir. Kontrol edilmediğinde insanı tüketebilir. Terbiye edildiğinde ise insanın hakikate yürüyüşüne güç kazandırır.

Sonunda bütün mesele tek bir soruda düğümlenir:

Hayatımı gerçekten kim yönetiyor?

Anlık arzularım mı?

Başkalarının beklentileri mi?

Toplumun alkışı mı?

Yoksa hakikat üzerine inşa ettiğim bilinç mi?

İnsan bu soruya dürüstçe cevap verebildiği gün, nefsiyle savaşmayı bırakır; onu tanımaya ve yönetmeye başlar.

İşte gerçek özgürlük de burada başlar.

Çünkü insanın en büyük zaferi, başkalarını yenmek değildir.

Asıl zafer, kendi içindeki düzensizliği hikmete dönüştürebilmektir.

Nefis de doğru terbiye edildiğinde, insanın önündeki en büyük engel olmaktan çıkar; hakikate yürüyüşünün en güçlü vesilelerinden biri hâline gelir.

Instagram

Facebook

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kubilay Aktaş
Kubilay Aktaş
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam