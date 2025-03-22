Defalarca Dinlemen Gereken Troye Sivan Şarkısı Bu Testin Sonunda!
Defalarca Dinlemen Gereken Troye Sivan Şarkısı Bu Testin Sonunda!
Troye Sivan, yıllardır müzik piyasasında olan bir şarkıcı. Son yıllarda yıldızı parlasa da biz onu başından beri seviyor ve dinliyoruz!
Dinlemen gereken şarkısı hangisi desek, ne derdin? Testi çöz, sana bir seçenek sunalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlıyoruz! Aşkı şu hislerden hangisine yakın görüyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sana göre bir insan ömrü boyunca kaç kez aşık olur?
Şu davranışlardan hangisi sana romantik geliyor?
Sevdiğin kişi ile geçireceğin şu anılardan hangisi seni mutlu eder?
Sen aşkını nasıl ifade ediyorsun diye sorsak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kez daha aşık olmaya gücün olabilir mi?
Diyelim ki hayatına biri girdi ve senden uzak bir şehirde yaşıyor. Onun için uzuuun bir yol çekmen gerektiğinde bu yolu çeker misin?
Son soruya geldik! Aşık olduğun kişi ile ilgili ne varsa saklar mısın?
My My My!
STUD!
Rush!
Angel Baby!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın