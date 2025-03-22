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Defalarca Dinlemen Gereken Troye Sivan Şarkısı Bu Testin Sonunda!

etiket Defalarca Dinlemen Gereken Troye Sivan Şarkısı Bu Testin Sonunda!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 21:24

Troye Sivan, yıllardır müzik piyasasında olan bir şarkıcı. Son yıllarda yıldızı parlasa da biz onu başından beri seviyor ve dinliyoruz!

Dinlemen gereken şarkısı hangisi desek, ne derdin? Testi çöz, sana bir seçenek sunalım!

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Başlıyoruz! Aşkı şu hislerden hangisine yakın görüyorsun?

Sana göre bir insan ömrü boyunca kaç kez aşık olur?

Şu davranışlardan hangisi sana romantik geliyor?

Sevdiğin kişi ile geçireceğin şu anılardan hangisi seni mutlu eder?

Sen aşkını nasıl ifade ediyorsun diye sorsak?

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Bir kez daha aşık olmaya gücün olabilir mi?

Diyelim ki hayatına biri girdi ve senden uzak bir şehirde yaşıyor. Onun için uzuuun bir yol çekmen gerektiğinde bu yolu çeker misin?

Son soruya geldik! Aşık olduğun kişi ile ilgili ne varsa saklar mısın?

My My My!

STUD!

Rush!

Angel Baby!

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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