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Dedektif Test: Senin Evini En Çok Kim Kirletiyor?

etiket Dedektif Test: Senin Evini En Çok Kim Kirletiyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 10:02

Evdeki gizemli dünyaya hoş geldin! Birlikte evin en büyük düşmanını keşfetmeye ve temizlik maceramızı daha eğlenceli hale getirmeye ne dersin? Bu dedektif testiyle, evindeki en büyük düşmanı bulacak ve birlikte temizlik serüvenimizin kahramanları olacağız. Haydi, birlikte bu gizemi çözelim ve evimizi parıldayan temizlik zaferine ulaştıralım! 🧹✨

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1. İlk soruyla başlayalım! Evindeki en karmaşık köşe hangisi?

2. Peki, evinde en çok hangi tür dağınıklık var?

3. Evindeki en unuttuğun köşe hangisi?

4. Hangisi senin en yaygın temizlik yapmamak için bahanen?

5. Peki evine misafir geldi. Misafirlerin evinden ayrıldıktan sonra genellikle ne yaparsın?

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6. Temizlik yaparken senin favori aktiviten nedir?

7. Bir soru daha! Hangisi senin temizlik rutinini bozan şeylerden biri?

8. Son olarak! Senin evindeki en büyük kargaşa kaynağı aşağıdakilerden hangisi?

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Tabii ki, bu kargaşada senin payın da var ama diğer ev halkının da biraz katkısı olduğunu unutma!

Sonuçta, biz bir aileyiz ve bu evi birlikte yaşıyoruz. O zaman hepimizin kargaşayı temizlemek için elini taşın altına koyması gerek, değil mi? Neyse ki, bu kargaşayı çözecek kahramanlar olarak bir araya gelebiliriz!

Senin evini en çok sen kendin kirletiyorsun!

Aslında temizlik yapmaktan nefret etmiyorsun, sadece bazen erteliyorsun. Kendine biraz mola ver ve sonra temizliğe başla, o işlerin üstesinden gelirsin!

Senin evini en çok misafirlerin kirletiyor!

Ancak bu senin misafirperverliğine zarar vermez. Eğlenmeye devam et ve ardından gizlice temizlik yapmaya devam et!

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