Darbe İddiaları Ne Oldu? Hakime “Bir Tanem” Diyen Ayhan Bora Kaplan Tahliye Bekliyormuş
Darbe İddiaları Ne Oldu? Hakime “Bir Tanem” Diyen Ayhan Bora Kaplan Tahliye Bekliyormuş
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polis ekiplerinin hükümete darbe düzenlendiği iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirilmişti. Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi, müfettişlerin düzenlendiği raporda darbe iddialarına kanıt bulunamadığını yazdı. Selvi ayrıca Ayhan Bora Kaplan’ın tahliye edilmeyi beklediğini de ifade etti.
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Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin, hükümetten bazı isimlerin adını bilerek soruşturmaya karıştırdığı iddia edilmişti. İddianın sahibi ise soruşturmanın firarı gizli tanığı, Ayhan Bora Kaplan’ın adamlarından Serdar Sertçelik’ti.
Geçtiğimiz günlerde, Kaplan soruşturmasını yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis müdürlerinin hükümete darbe girişimi benzeri olaylara girdiği iddia edilmişti.
Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde müfettişlerin soruşturmasında darbe girişimi iddialarının doğrulanmadığını yazdı.
“Darbe iddiası gibi çok hassas bir konu olduğu için ilk andan itibaren serinkanlı olunmasını, bir operasyona alet olunmamasını, müfettişlerin ve savcının yapacağı soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini yazdım. Ulaştığım bilgiler doğrultusunda “Sürprizlere hazır olun” diye uyarıda bulundum.”
“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı Müfettişleri, Serdar Sertçelik’in açıklamaları üzerinden gündeme getirilen “darbe girişimi” iddialarına dair soruşturmasını tamamladı.”
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“Yapılan soruşturma sonucunda darbe iddialarını destekleyecek bulgulara ulaşılamadı.”
Selvi, tutuklanan polis müdürlerinin tutuklanma sebebi olarak darbe girişimini değil, “Yargı görevini yapan bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs, suçluyu kayırma” ve “Kamu görevine ilişkin sırrın ifşası” gerekçesiyle olduğunu da ifade etti.
“Bu gelişmelerin en çok Ayhan Bora Kaplan’a yaradığı anlaşılıyor. Gizli tanıklar ifadelerini geri çekti. Müştekilerden vazgeçenler oldu. Ayhan Bora Kaplan’ı yurtdışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havaalanı’nda yakalayan polis şefleri ise medya tarafından bilinçli bir şekilde linç edildi. Neredeyse mafya liderini neden yakaladınız diye sorguya çekilmedikleri kaldı. Sonuç itibarıyla bu durumda Ayhan Bora Kaplan’ın morali tavan yaptı. Özgüveni yerine geldi. Öyle ki, hâkime “Bir tanem” diyecek seviyeye ulaştı.”Artık mahkemenin vereceği ara kararla tahliye edilmeyi bekliyormuş.”
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Neden tahliye beklemesin ki, burası yeni türkiye
akepe sözde devleti, Türkiye cumhuriyeti devletini yıkmaya çalışıyor asıl darbe budur
hudaakp sermet erkin magazin made for taquiyyah.